С разгромным счетом: «Локомотив» уступил в первой игре второго раунда плей-офф

«Локомотив» уступил «Авангарду» 11 апреля Источник: Варвара Киселева / 76.RU











11 апреля ярославский «Локомотив» уступил (6+) на своем льду омскому «Авангарду» в первом матче второго раунда плей-офф. Игра завершилась со счетом 1:4.

Первый период начался с пропущенной шайбы. Ярославская команда стала уступать в счете уже с первых минутах стартового отрезка. Основным вратарем в матче был Даниил Исаев, который играл в воротах во всех четырех матчах первого раунда.

Во втором периоде «Локомотив» пропустил еще одну шайбу. Сопернику удалось реализовать большинство при игре «пять на три». Сразу два игрока ярославской команды, а именно нападающие Егор Сурин и Денис Алексеев, оказались на скамейке штрафников.

Однако в конце второй двадцатиминутки «Локомотиву» удалось обрадовать болельщиков. С передач Александра Радулова и Максима Шалунова шайбу забросил Байрон Фрэз.

Третий период остался за соперником. Две шайбы оказалась в воротах ярославской команды.