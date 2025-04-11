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Спорт С разгромным счетом: «Локомотив» уступил в первой игре второго раунда плей-офф

С разгромным счетом: «Локомотив» уступил в первой игре второго раунда плей-офф

Ярославцы проиграли омскому «Авангарду»

2 381
8 комментариев
«Локомотив» уступил «Авангарду» 11 апреля | Источник: Варвара Киселева / 76.RU«Локомотив» уступил «Авангарду» 11 апреля | Источник: Варвара Киселева / 76.RU

«Локомотив» уступил «Авангарду» 11 апреля

Источник:

Варвара Киселева / 76.RU

11 апреля ярославский «Локомотив» уступил (6+) на своем льду омскому «Авангарду» в первом матче второго раунда плей-офф. Игра завершилась со счетом 1:4.

Первый период начался с пропущенной шайбы. Ярославская команда стала уступать в счете уже с первых минутах стартового отрезка. Основным вратарем в матче был Даниил Исаев, который играл в воротах во всех четырех матчах первого раунда.

Во втором периоде «Локомотив» пропустил еще одну шайбу. Сопернику удалось реализовать большинство при игре «пять на три». Сразу два игрока ярославской команды, а именно нападающие Егор Сурин и Денис Алексеев, оказались на скамейке штрафников.

Однако в конце второй двадцатиминутки «Локомотиву» удалось обрадовать болельщиков. С передач Александра Радулова и Максима Шалунова шайбу забросил Байрон Фрэз.

Третий период остался за соперником. Две шайбы оказалась в воротах ярославской команды.

Кроме «Локомотива» за кубок борется ярославская молодежка. 10 апреля «Локо» вышло в четвертьфинал плей-офф. Мы поговорили с хоккеистами после напряженного матча.

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Варвара Киселёва
корреспондент
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Комментарии
8
Гость
11 апреля, 22:08
Кто там насчет чемоданов в отпуск сомневался?
Гость
12 апреля, 00:00
дворовая команда - локомотив
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