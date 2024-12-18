«32 года. Ничто не предвещало беды». Что о смерти бывшего мужа Седоковой говорят его друзья и коллеги

Осенью Седокова объявила о расставании с Тиммой Источник: annasedokova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ночью в Москве нашли тело Яниса Тиммы — бывшего мужа Анны Седоковой. Он покончил с собой в 32 года.

Тимма был известным латвийским баскетболистом. Он играл и за российские клубы, а в 2015 году даже получил звание лучшего молодого игрока. Последним клубом Тиммы стал испанский «Обрадойро».

Предстоящие игры Евролиги и Еврокубка начнутся с минуты молчания, чтобы почтить память баскетболиста.

«РБК Спорт» собрал некрологи, которые друзья и коллеги Тиммы написали о нем. Приводим некоторые из них.

Что сказали клубы

Соболезнования в связи со смертью Тиммы выразили все его бывшие российские клубы — петербургский «Зенит», казанский УНИКС и подмосковные «Химки». Особенно трогательно отреагировали в греческом «Олимпиакосе».

— Мы всегда будем помнить его за доброе сердце и улыбку. Желаем его семье и близким силы и покоя. Яни, вечного покоя тебе. Тебя будет не хватать, — сказали в клубе.

Источник: Городские порталы

Что сказали люди

Многие главы клубов высказались от своего имени.

— Просто не укладывается в голове. Молодой талантливый парень, яркий баскетболист. Участник матча звезд, — сказал ТАСС Сергей Кущенко, президент Единой лиги ВТБ.

— Это, конечно, трагедия — 32 года. Молодой парень, талантливый баскетболист. Он мало играл у нас, к сожалению. Думали, взяли такого талантливого игрока, а он по личным причинам быстро от нас ушел. А мог бы играть и играть, — признался ТАСС Евгений Богачев, глава УНИКСа.

Янис Тимма в составе сборной Латвии по баскетболу Источник: @janis.timma / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Василий Карасев, бывшей тренер Тиммы в «Зените», рассказал, что виделся с ним две недели назад.

— Мы много общались, пересеклись на площадке, он выглядел совершенно нормально. Он приехал, скажем так, немного реабилитировать свою карьеру, поиграть. Ничего не предвещало беды, но вот так получилось, — отметил Карасев.

Источник: Баскетбольный клуб «Зенит» / Vk.com

Свои соболезнования принес и Владимир Гомельский, известный баскетбольный комментатор.

— Янис был суперталантливым баскетболистом. Он мог играть на любом уровне, включая НБА. К сожалению, ряд неверных решений привел к тому, что он практически закончил с баскетболом. Тут уже ничего не сделаешь, это были его решения.

Физические данные и техническая оснащенность у Яниса были очень хорошие. Не скажу, что в своем амплуа он был лучшим в Европе, но одним из лучших, — сказал Гомельский «РБ Спорт».

Янис и Анна Седокова развелись совсем недавно, 9 декабря. Янис очень тяжело переживал расставание. Баскетболист покончил с собой этой ночью в отеле в трех километрах от дома, где жила его бывшая жена. Рядом с телом баскетболиста нашли его айфон, на заставке которого было написано «Позвоните Анне», номер телефона Седоковой и фраза: «Спасибо тебе за всё».