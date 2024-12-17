Не заиграл в НБА и тяжело пережил развод с Седоковой. Кто такой Янис Тимма, чье тело нашли в подъезде дома в центре Москвы

Тело экс-супруга Седоковой Яниса Тиммы обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы Источник: @janis.timma / Instagram (деятельность запрещена в РФ); Никита Путятин / MSK1.RU











Утром 17 декабря в подъезде пятиэтажки в центре Москвы нашли тело 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы — бывшего мужа 42-летней солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой. По предварительным данным, он покончил с собой.



На прошлой неделе московский суд удовлетворил иск о разводе Тиммы и Седоковой. А за день до трагедии баскетболист поздравлял свою бывшую жену с днем рождения в сторис в Instagram (деятельность запрещена в РФ).

Источник: Городские порталы

MSK1.RU рассказывает, что известно о жизни звездного спортсмена, игравшего за три разных российских клуба и сборную родной страны.

«У нас не было ни одного светофора в городе»

Янис Тима родился 2 июля 1992 года в маленьком латвийском городе Краслава недалеко от границы с Белоруссией.

— У нас не было ни одного светофора в городе. Свет выключался в 10 часов вечера. Как только я начал ходить, я пришел в зал. Мой папа был единственным тренером по баскетболу в городе, и я начал тренироваться с трех лет. В садике в последней группе я уже играл свою первую официальную игру с ребятами на четыре года старше, — рассказывал про себя Янис Тимма в соцсетях.

Янис Тимма в составе сборной Латвии по баскетболу Источник: @janis.timma / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

В 14 лет родители Яниса Тимма развелись.

— Я стал жить в спорткомплексе школы, в которой я учился. И играл в баскетбол.

В 15 лет я был двенадцатый игрок в сборной, через два года я выходил в стартовой пятерке. Как и выхожу уже почти 10 лет, — вспоминал свою юность звезда латвийского баскетбола.

А в 18 лет Тимма стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе юниорской сборной Латвии.

Уход из Химок и развод с первой женой

В 21-летнем возрасте Тимму выбрали на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Права на игрока получил американский клуб «Мемфис Гриззлис», позже передавший их другому клубу НБУ «Орландо Меджик».

Драфт НБА — ежегодная процедура отбора молодых игроков в клубы НБА (считается самой сильной баскетбольной лигой в мире).

Но в НБА Янису Тимме так и не довелось сыграть ни минуты: игрок оказался не востребован. Вместо Америки Тимма играл сначала в латышских клубах, а потом перешел в баскетбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга, за который выходил на паркет с 2015 по 2017 год.

— Баскетбольный клуб «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким Яниса Тиммы, который трагически погиб сегодня ночью в Москве, — написали в официальной группе клуба «ВКонтакте».

Источник: баскетбольный клуб «Зенит» / Vk.com

После двухлетнего перерыва на игру в чемпионатах Греции и Испании Тимма вернулся в Россию — в 2019 году он подписал контракт с подмосковными «Химками».

Янис Тимма поддерживал свою команду «Химки» в соцсетях Источник: @janis.timma / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

В этом же году Тимма познакомился с Анной Седоковой, а после ушел к ней от своей первой жены Саны Оше. У пары остался общий сын — 6-летний Кристиан. Он жил с мамой в Латвии, иногда его забирал к себе отец.

Бывшая жена Яниса Тиммы не прошла мимо трагедии и почтила память спортсмена.



— У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе, — написала Сана в своих соцсетях.



Второй брак Яниса Тиммы — с Анной Седоковой — продлился с сентября 2020-го по декабрь 2024 года.

Янис Тимма вместе с сыном Кристианом Источник: @janis.timma / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

«Выходя из долгих, счастливых, но очень сложных отношений»

В «Химках» у Тиммы начались финансовые трудности: по воспоминаниям Седоковой, игроку около года не платили зарплату, поэтому певице пришлось тянуть семью одной. Кроме того, Яниса прекратили ставить в стартовый состав, что вызвало конфликт с тренером. А в 2021 году латвийский баскетболист окончательно покинул клуб.

— Есть ли какая-то ясность по статусу Тиммы? В этой ситуации всё понятно, — отмечал в интервью «СЭ» генеральный директор «Химок» Павел Астахов. — Он покинул расположение клуба. Мы же продолжили двигаться дальше. У нас есть игроки, которые готовы играть, получать удовольствие от процесса, показывать результат. Несмотря на все трудности.

Чуть позже Тимма перешел в казанский «Уникс». Но ему не получилось заиграть и там: он покинул команду еще до конца сезона-2021/2022.

— Я принял решение не оставаться в Униксе. Иногда ты точно знаешь это не твое.

Замечательное, хорошее, но не твое. Иногда нужно уметь уходить. Этот год научил меня этому. И лучше вовремя, чем позднее, — написал тогда баскетболист.

Комментарий Яниса Тиммы по поводу ухода из «Уникса» Источник: @janis.timma / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











В 2022 году Тимма переехал в клуб Джи-Лиги НБА «Лейкленд Мэджик» из Майами. Иногда его навещала жена со своим сыном Гектором (родился во втором браке певицы с бизнесменом Артемом Комаровым, ровесник родного сына Яниса Кристиана). Дети звездной пары даже подружились.

Джи-Лига НБА — низшая лига Национальной баскетбольной ассоциации для фарм-клубов, за которые выступают спортсмены, по каким-либо причинам не имеющие возможности играть за большие клубы НБА.

Янис Тимма в Майами со своим родным сыном Кристианом и сыном Анны Седоковой Гектором Источник: @janis.timma / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Янис Тимма и Анна Седокова в Майами Источник: @janis.timma / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Последним профессиональным клубом, за который выступал Янис Тимма, стал «Обрадойро» из чемпионата Испании по баскетболу. В этом же 2024 году Седокова начинает публиковать у себя в соцсетях противоречивые посты: то читает романтичные стихи под фото с Тиммой, то рассказывает в шутливой форме о своих трудностях в личной жизни.

Одно из последних фото с Тиммой, которое Седокова опубликовала в своих соцсетях Источник: @annasedokova / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Жалобы Седоковой на трудности в отношениях еще до расставания с Тиммой Источник: @annasedokova / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

А 18 октября Седокова объявила о расставании.

— Так изменилась моя жизнь в последнее время. Выходя из долгих, счастливых, но очень сложных отношений я словно заново учусь чувствовать. Я всю жизнь любила на полную.

Знаете, такой сумасшедшей любовью, которая не терпит промедлений в ответах на сообщения и долгих взвешенных решений, — написала она в своем профиле Instagram (деятельность запрещена в РФ).

Источник: @annasedokova / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

«02.07.92 — 16.12.24»

Тимма пытался сохранить семью. В октябре 2024 года он вернулся в Москву из Испании и стал выступать за команду баскетбольной Медиалиги «ГК Аликсон». Амбассадор этого клуба — Анна Седокова.

Янис Тимма в составе медиабаскетбольной команды «ГК Аликсон» Источник: @janis.timma / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Анна Седокова поддерживает «ГК Аликсон» в своих соцсетях Источник: @annasedokova / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

В лиге «Медиа Баскет» не стали давать комментарии в ответ на запрос корреспондента MSK1.RU. А в PR-службе медиакоманды «ГК Аликсон» ответили следующее:



— Коллективно принято, что никаких комментариев мы не даем.

Накануне трагедии Янис Тимма опубликовал архивное видео с Анной Седоковой, поздравив бывшую супругу с днем рождения.

Источник: @janis.timma / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

А позже он оставил комментарий под одной из публикаций в соцсетях Седоковой. Он состоял из одной фразы: «02.07.92 — 16.12.24». Цифры в нем совпадают с датой рождения и днем накануне даты смерти латвийского спортсмена. Подлинность скриншота подтверждают наши коллеги из StarHit.

Источник: @janis.timma / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Очевидцы сообщили MSK1.RU, что в районе трех часов ночи видели около апарт-отеля «Апельсин» полицейских и ритуальщиков. В этой гостинице, как сообщили MSK1.RU постояльцы, и поселился Янис Тимма. Его тело нашли в подъезде пятиэтажки на улице Сергея Макеева.

По данным Mash, накануне вечером Янис подошел к одному из подъездов дома. На кадрах видно, что спортсмен записывал голосовые сообщения со стаканчиком в руке и долго пытался попасть в дом. Спустя пару часов его тело нашел жилец, рядом с Янисом лежал его телефон и тот самый картонный стаканчик.

Источник: Mash / T.me

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

Источник: Никита Путятин / MSK1.RU

Сама Анна Седокова вышла на связь в слезах. Она попросила не беспокоить ее семью, чтобы обезопасить своего семилетнего сына.