«Просто, человек ведет такой образ жизни». Что думает об аресте Дианы Шурыгиной ее «насильник» Сергей Семенов

Он отсидел за неё. Она теперь — под арестом. Жизнь всё расставила по местам Источник: Сергей Семенов / ВК, diana_s_life2 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тот самый парень, который отсидел почти два года по обвинению в изнасиловании Дианы Шурыгиной, сегодня живет тихой жизнью в Самаре. У него есть жена и годовалая дочь. Он не следит за бывшей обидчицей в соцсетях, не комментирует ее скандалы и уж точно не собирается становиться ее адвокатом. Корреспондент 63.RU разыскала Сергея Семенова и спросила: что он думает о домашнем аресте Шурыгиной и не злорадствует ли, глядя на то, как судьба развернулась на 180 градусов.

Широкую известность Диана Шурыгина получила в 2016 году после резонансной истории с изнасилованием в Ульяновске, которую обсуждали на федеральных телеканалах. В общей сложности перипетиям Шурыгиной посвятили пять выпусков программы «Пусть говорят» (16+). Фигурантом уголовного дела стал Сергей Семенов. Суд признал его виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. Но он вышел по УДО, отсидев меньше двух лет.

Где он сейчас?

Сергей Семенов уже несколько лет живет в Самаре. После освобождения он не стал прятаться от людей и не уехал в глухую деревню, как могли бы предположить многие. Напротив, он взял свою жизнь в руки и пошел учиться.

Сейчас он получает юридическое образование в Международном институте рынка. Остался последний курс. Параллельно он занимается правозащитной деятельностью, работает с практикующими адвокатами, помогает людям писать жалобы в Следственный комитет и прокуратуру.

Сергей женился, у него растет годовалая дочь. Свою семью он предпочитает не показывать в соцсетях. С Шурыгиной и ее семьей он не общается и не поддерживает связь.

Сергей с супругой Екатериной Источник: Сергей Семенов / ВК

Про историю с адвокатством

Когда в Сети появилась информация, что Семенов предлагал Шурыгиной свою помощь в суде, это вызвало бурную реакцию. Слишком уж невероятным казалось, что человек, отсидевший из-за нее, теперь готов ее защищать. Оказалось, что это была шутка.

«На самом деле это всё было сказано с большой иронией», — рассказал журналисту 63.RU Семенов .

Злорадство или равнодушие?

Мы спросили Сергея, какие эмоции он испытывает, когда видит, что та, из-за кого в свое время он оказался за решеткой, теперь сама сидит под домашним арестом и может получить реальный срок? Статья, которую вменяют Шурыгиной, связана с незаконным изготовлением и оборотом порнографических материалов. Возможной причиной интереса правоохранителей могли стать интимные видеозаписи, которые около года назад разошлись по закрытым телеграм-каналам.

Семенов ответил коротко:

«Первые эмоции? Может быть, ожидаемо. Но никакого злорадства не испытываю. Просто, человек ведет такой образ жизни. Не мне судить ее судьбу дальнейшую».

Сергей сказал, что не следит за жизнью Дианы Шурыгиной, не комментирует ее посты и не собирается вступать в дискуссии.

Диана Шурыгина снова попала в скандал после сообщений об уголовном деле за распространение порнографии Источник: gusevsvyatoslav / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

То, что Семенов переехал в Самару и стал правозащитником, — факт. Еще в 2023 году СМИ сообщали, что более ста человек обращались к нему за помощью и он смог им помочь.