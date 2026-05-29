Разлюбила — плати. Иностранец угрожает многодетной матери после расставания и требует вернуть подаренные деньги

Бывший выставил счет после разрыва

Житель Израиля требует от бывшей возлюбленной деньги, которые переводил ей во время романа. Пара была в отношениях полтора года. За это время, по его подсчетам, он отправил пассии больше ста тысяч рублей. Теперь ухажер засыпает ее оскорблениями и настаивает на возврате всей суммы. В конфликте уже разбираются полицейские.

Женщина утверждает, что получала денежные переводы на день рождения в качестве подарка и на покупку билетов на самолет. Сама она ничего не просила — это была только инициатива бывшего. Наши коллеги из E1.RU рассказывают историю их отношений от знакомства до разрыва и выясняют, вправе ли обиженный жених требовать подарки назад.

Знакомство в интернете

С жителем Израиля многодетная мама познакомилась в социальных сетях. Он сам написал ей и был очень настойчив. В итоге у них начался роман по переписке. Израильтянина не смутило, что у избранницы есть трое детей, наоборот, он старался наладить с ними контакт по видеосвязи.

Мужчина рассказал о себе: вдовец, раньше жил на Украине, имеет взрослого ребенка, большую квартиру и несколько машин, занимается частным бизнесом. Их роман развивался в Сети. Он даже дистанционно познакомился с родителями возлюбленной, и пара уже обсуждала свадьбу. Перед этим они хотели встретиться лично, но в силу обстоятельств сделать это так и не удалось.

«Он сам собирался прилететь. Но всё тянул, говорил: „Я приеду, приеду к тебе“. Но каждый раз находились какие-то причины, и он откладывал», — рассказала многодетная мама.

Со временем ухажер стал контролировать каждый шаг. По ее словам, они были на связи целыми днями. Но возлюбленный всё равно считал, что ему уделяют мало внимания: «Он начал на меня ругаться, материться, обзывать. Ему не нравилось, что я хожу на какие-то мероприятия. Это были худшие месяцы в моей жизни. В итоге я решила разорвать отношения».

Бизнесмен согласился поставить точку. А спустя два месяца снова объявился и потребовал деньги, которые отправлял на подарок и на билеты. Он стал заваливать бывшую сообщениями, оскорблял и называл аферисткой.

Из-за постоянного стресса многодетная мать практически лишилась сна, у нее обострилось хроническое заболевание, и в итоге она попала в больницу. Героиня предлагала бывшему решить спор в правовом поле, но тот продолжал кошмарить ее.

«Он присылает мне видео, где унижает мое человеческое достоинство, требуя деньги. Я обратилась в полицию, но решение пока не принято, он проживает в другой стране, что осложняет проверку», — говорит несостоявшаяся невеста.

После таких сообщений женщина заблокировала бывшего во всех соцсетях и мессенджерах

Редакция обратилась за комментарием в полицию. На момент публикации материала он не был предоставлен.

Должна ли бывшая невеста возвращать деньги?

По словам адвоката Анны Бедрик, если деньги были добровольно переведены во время близких отношений, возвращать их никто не обязан.

«В данной ситуации речь идет о небольших, добровольно переданных суммах, предоставленных без обязательства по их возврату, то есть не в долг. С учетом позиции Верховного суда РФ и сложившейся судебной практики, не думаю, что их могут признать неосновательным обогащением. Мужчина добровольно переводил деньги несколько раз», — говорит эксперт.

Если житель Израиля всё-таки обратится в суд, его бывшей нужно будет доказать, что деньги были подарком. У многодетной мамы есть переписка, которая подтверждает это.

«Когда речь шла о поездке к нему в Израиль, женщина сразу сообщила о том, что не имеет финансовой возможности поехать, и он добровольно выслал сумму, которая была нужна для покупки билетов, и именно на эти цели деньги были потрачены. Это было его подарком. Другой денежный перевод на символическую сумму он отправил ей в качестве подарка в день рождения. Его тоже требует вернуть. Поэтому не является она ни мошенницей, ни лицом, неосновательно обогатившимся за чужой счет», — говорит адвокат.

Анна Бедрик уточняет, что в юридической практике подобные споры не редкость. Но по закону дарение — это односторонняя сделка, которая совершается безвозмездно.

Подарки женщинам мужчинами всегда являлись нормой в обществе. Старая добрая традиция «завоевания сердца дамы». Анна Бедрик адвокат

«Иногда подарки были не столь существенны, но ухажер вел подсчет трат и после ссоры выставлял счет, — говорит адвокат. — Был случай, когда мужчина приобретал для девушки премиальный автомобиль, дорогие украшения, оплачивал ее расходы. Он думал, отношения надолго, и поэтому вкладывался, она принимала подарки и деньги как должное и не чувствовала себя обязанной. В том случае до судебных разбирательств не дошло, он выбрал нести ответственность за свои собственные решения и не вредить девушке».

