В дочери годится! Что известно про сексуальную красотку, с которой закрутил роман 54-летний актер «Уральских пельменей»

54-летний актер «Уральских пельменей» Сергей Исаев закрутил роман с молодой актрисой Виталиной Протасовой. Сейчас пара вместе отдыхает за границей и публикует совместные фотографии. Что известно о его новой избраннице — читайте в материале E1.RU.
Виталине 28 лет — она практически в два раза младше Сергея Исаева. Девушка родом из Томской области. Четыре года вместе с семьей она жила в Португалии, а после вернулась в Россию.
В 2021 году она окончила Институт современного искусства (мастерскую А. И. Шейнина).
Сейчас работает профессиональной певицей, актрисой и моделью. Несмотря на то, что ее рост меньше 170 сантиметров, она покоряла подиумы и даже получала приглашение поучаствовать в конкурсе «Мисс Мира».
Несколько лет она развивается в качестве актрисы. В одной из своих визиток она призналась, что любит играть сумасшедших, но в основном кастинг-продюсеры рассматривают ее на роли любовниц. Также Виталина профессионально владеет фехтованием. Сейчас живет в Москве.
При каких обстоятельствах Сергей и Виталина познакомились — неизвестно. Вероятно, пара встречается уже больше года. Актеры даже вместе выходили на сцену в новогоднем шоу «Уральские пельмени».
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А вам нравится эта пара?
Первой избранницей Сергея Исаева была участница астраханской команды КВН Евгения, но этот брак оказался недолговечным. Со второй возлюбленной Ириной артист познакомился в ночном клубе в 2010 году. Вскоре супруги начали жить в гражданском браке. В 2013-м у них родился сын Елисей, а в 2016-м — Савелий. В сентябре 2024 года звезда «Уральских пельменей» заявил, что ищет себе пару.
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