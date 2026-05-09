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Он и она В дочери годится! Что известно про сексуальную красотку, с которой закрутил роман 54-летний актер «Уральских пельменей»

В дочери годится! Что известно про сексуальную красотку, с которой закрутил роман 54-летний актер «Уральских пельменей»

Рассказываем и показываем, с кем встречается Сергей Исаев

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Сергей Исаев показал свою избранницу | Источник: isaevsergey, vitadiv.a / Instagram.com*Сергей Исаев показал свою избранницу | Источник: isaevsergey, vitadiv.a / Instagram.com*

Сергей Исаев показал свою избранницу

Источник:

isaevsergey, vitadiv.a / Instagram.com*

54-летний актер «Уральских пельменей» Сергей Исаев закрутил роман с молодой актрисой Виталиной Протасовой. Сейчас пара вместе отдыхает за границей и публикует совместные фотографии. Что известно о его новой избраннице — читайте в материале E1.RU.

Пара вместе отдыхает за границей | Источник: isaevsergey / Instagram.com*Пара вместе отдыхает за границей | Источник: isaevsergey / Instagram.com*

Пара вместе отдыхает за границей

Источник:

isaevsergey / Instagram.com*

Виталине 28 лет — она практически в два раза младше Сергея Исаева. Девушка родом из Томской области. Четыре года вместе с семьей она жила в Португалии, а после вернулась в Россию.

28-летняя Виталина работает актрисой | Источник: vitadiv.a / Instagram.com*28-летняя Виталина работает актрисой | Источник: vitadiv.a / Instagram.com*

28-летняя Виталина работает актрисой

Источник:

vitadiv.a / Instagram.com*

В 2021 году она окончила Институт современного искусства (мастерскую А. И. Шейнина).

Сейчас работает профессиональной певицей, актрисой и моделью. Несмотря на то, что ее рост меньше 170 сантиметров, она покоряла подиумы и даже получала приглашение поучаствовать в конкурсе «Мисс Мира».

Помимо актерской деятельности, девушка работает моделью | Источник: vitadiv.a / Instagram.com*Помимо актерской деятельности, девушка работает моделью | Источник: vitadiv.a / Instagram.com*

Помимо актерской деятельности, девушка работает моделью

Источник:

vitadiv.a / Instagram.com*

Ну красотка! | Источник: vitadiv.a / Instagram.com*Ну красотка! | Источник: vitadiv.a / Instagram.com*

Ну красотка!

Источник:

vitadiv.a / Instagram.com*

Несколько лет она развивается в качестве актрисы. В одной из своих визиток она призналась, что любит играть сумасшедших, но в основном кастинг-продюсеры рассматривают ее на роли любовниц. Также Виталина профессионально владеет фехтованием. Сейчас живет в Москве.

Виталина развивает свою карьеру в Москве | Источник: vitadiv.a / Instagram.com*Виталина развивает свою карьеру в Москве | Источник: vitadiv.a / Instagram.com*

Виталина развивает свою карьеру в Москве

Источник:

vitadiv.a / Instagram.com*

При каких обстоятельствах Сергей и Виталина познакомились — неизвестно. Вероятно, пара встречается уже больше года. Актеры даже вместе выходили на сцену в новогоднем шоу «Уральские пельмени».

Пара вместе засветилась в шоу «Уральские пельмени» | Источник: vitadiv.a / Instagram.com*Пара вместе засветилась в шоу «Уральские пельмени» | Источник: vitadiv.a / Instagram.com*

Пара вместе засветилась в шоу «Уральские пельмени»

Источник:

vitadiv.a / Instagram.com*

Полюбуйтесь, какую красотку отхватил Сергей Исаев!

Источник: vitadiv.a / Instagram.com*Источник: vitadiv.a / Instagram.com*
Источник:

vitadiv.a / Instagram.com*

Источник: vitadiv.a / Instagram.com*Источник: vitadiv.a / Instagram.com*
Источник:

vitadiv.a / Instagram.com*

Источник: vitadiv.a / Instagram.com*Источник: vitadiv.a / Instagram.com*
Источник:

vitadiv.a / Instagram.com*

Источник: vitadiv.a / Instagram.com*Источник: vitadiv.a / Instagram.com*
Источник:

vitadiv.a / Instagram.com*

А вам нравится эта пара?

Красиво смотрятся вместе!
Не думаю, что это надолго
Мне всё равно

Первой избранницей Сергея Исаева была участница астраханской команды КВН Евгения, но этот брак оказался недолговечным. Со второй возлюбленной Ириной артист познакомился в ночном клубе в 2010 году. Вскоре супруги начали жить в гражданском браке. В 2013-м у них родился сын Елисей, а в 2016-м — Савелий. В сентябре 2024 года звезда «Уральских пельменей» заявил, что ищет себе пару.

Как живут и чем занимаются нынешние и бывшие участники «Пельменей»? Рассказываем обо всём на отдельной странице!

* соцсеть запрещена на территории РФ.

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Уральские пельмени Сергей Исаев Актер Невеста Отношения Любовь Красотка
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Комментарии
13
Гость
10 мая, 13:09
У возрастных мужчин такое случается, но это пройдёт.
Гость
10 мая, 07:14
Вы все врете он омогает нашим на передовой.,
Читать все комментарии
Гость
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