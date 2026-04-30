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Он и она Любовь под давлением реальности: что принесет май всем знакам зодиака — прогноз

Любовь под давлением реальности: что принесет май всем знакам зодиака — прогноз

Люди начинают говорить то, что раньше замалчивали

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Май не разрушает отношения сам по себе&nbsp;— он просто показывает, где нет опоры | Источник: из личного архива Анны Боровских, Ирина Шарова / 72.RUМай не разрушает отношения сам по себе&nbsp;— он просто показывает, где нет опоры | Источник: из личного архива Анны Боровских, Ирина Шарова / 72.RU

Май не разрушает отношения сам по себе — он просто показывает, где нет опоры

Источник:

из личного архива Анны Боровских, Ирина Шарова / 72.RU

Май 2026-го в любви — это уже не про сомнения, а про проявленность, уверена астролог Анна Боровских. Об этом она рассказала 72.RU. Фон месяца более устойчивый и земной: меньше хаоса, больше конкретики. Энергия Венеры усиливает потребность в близости, телесности, надежности — хочется не просто чувств, а подтверждения этих чувств в действиях.

При этом включается ясность мышления через Меркурий — разговоры становятся прямыми, иногда даже слишком. Люди начинают говорить то, что раньше замалчивали. И вот здесь важный момент: май не разрушает отношения сам по себе — он просто показывает, где нет опоры.

Это месяц, когда всплывают реальные ожидания друг от друга, усиливается тема верности и выбора, становится понятно, куда вы идете в паре. Если между людьми есть глубина, она укрепится. Если отношения держались на страхе одиночества, начнет трескаться.

Овен 

Внутри растет нетерпение: вы хотите ясности и движения. Вам сложно ждать и наблюдать — хочется результата здесь и сейчас. В отношениях могут всплыть темы будущего: совместная жизнь, планы, обязательства. Свободные Овны легко загораются, но так же быстро могут перегореть.

Рекомендации месяца:

  • сбавьте темп — не всё решается рывком;

  • не требуйте ответа быстрее, чем человек готов дать;

  • направьте энергию в развитие связи, а не в давление.

Телец

Для вас это ключевой месяц. Усиливается притягательность, внимание к вам растет. Но параллельно идет внутренняя проверка: мое — не мое. Вы начинаете четче чувствовать, где есть настоящая ценность, а где просто удобно.

Рекомендации месяца:

  • не оставайтесь там, где нет отклика;

  • разрешите себе хотеть большего;

  • не бойтесь менять сценарий в любви.

Близнецы 

Май заставляет вас выйти из игр и двойственности. Всё, что было между строк, становится явным. Вы либо проясняете отношения, либо теряете к ним интерес. Внутри появляется желание простоты и понятности.

Рекомендации месяца:

  • говорите прямо, без намеков;

  • не поддерживайте связь ради скуки;

  • делайте выбор, а не держите варианты.

Рак 

Вы хотите настоящей близости, но одновременно боитесь быть ранимыми. В отношениях может появиться сильная привязанность или страх потерять.

Рекомендации месяца:

  • не закрывайтесь, когда страшно;

  • не жертвуйте собой ради любви;

  • учитесь просить, а не только отдавать.

Лев 

Вам важно чувствовать, что вас любят и ценят. Если этого нет, возникает напряжение. Возможны ситуации ревности или конкуренции за внимание.

Рекомендации месяца:

  • не требуйте любви через давление;

  • усиливайте свою внутреннюю уверенность;

  • делитесь теплом, а не только ждите его.

Дева 

Вы пытаетесь держать всё под контролем, но май будет выбивать из этого состояния. Эмоции могут идти сильнее логики, и это будет непривычно.

Рекомендации месяца:

  • ослабьте контроль;

  • не анализируйте каждое слово партнера;

  • позвольте отношениям быть живыми, а не идеальными.

Весы 

Месяц ставит вас в ситуацию, где откладывать больше нельзя. Это может быть выбор между стабильностью и чувствами, между прошлым и новым этапом.

Рекомендации месяца:

  • не зависайте в неопределенности;

  • перестаньте ориентироваться только на чужие ожидания;

  • делайте выбор, который дает энергию, а не забирает.

Скорпион

Очень сильный месяц. Отношения проходят проверку на глубину и честность. Либо вы становитесь ближе, либо понимаете, что дальше идти вместе невозможно.

Рекомендации месяца:

  • откажитесь от манипуляций;

  • говорите правду, даже если это разрушает иллюзию;

  • позвольте трансформации случиться.

Стрелец 

Вас тянет к эмоциям, но одновременно появляется вопрос: а зачем мне это? Легкие романы могут быстро надоесть, если в них нет глубины.

Рекомендации месяца:

  • не бегите за новизной ради новизны;

  • смотрите, есть ли перспектива;

  • не обещайте больше, чем чувствуете.

Козерог 

Вы думаете о будущем. Отношения рассматриваются через призму надежности и стабильности. Возможны разговоры о совместных планах, семье.

Рекомендации месяца:

  • добавьте эмоций, а не только логики;

  • не подавляйте чувства ради контроля;

  • учитесь быть мягче в близости.

Водолей 

Ситуации в любви могут резко меняться. То, что казалось стабильным, вдруг требует пересмотра. Возможны неожиданные знакомства.

Рекомендации месяца:

  • не закрывайтесь от перемен;

  • не уходите в холодность при напряжении;

  • дайте себе право чувствовать глубже.

Рыбы 

Вы погружаетесь в чувства, но есть риск идеализации. Важно видеть не только потенциал человека, но и реальность.

Рекомендации месяца:

  • смотрите на поступки;

  • не спасайте партнера;

  • держите контакт с собой и своими границами.

Другие материалы на тему любви и отношений вы можете найти в нашей отдельной рубрике «Он и она».

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Дарья МакееваДарья Макеева
Дарья Макеева
журналист 72.RU
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