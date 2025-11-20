Смерть на льду: трагедия самой красивой фигуристки СССР Екатерины Гордеевой

Пара Гриньков — Гордеева была любимчиками советских зрителей Источник: Евдокимов Вячеслав / ТАСС

К 24 годам у фигуристки Екатерины Гордеевой было всё: признание и успех, любовь поклонников и награды, любимое дело и крепкая, дружная семья. Ее мир рухнул в одночасье — во время тренировки перед Олимпиадой скончался ее любимый муж и партнер Сергей Гриньков. Когда его сердце остановилось, ее — разбилось, казалось бы, навсегда. Спустя годы она нашла в себе силы собрать его по осколкам, но кое-что всё еще не может себе простить. «Партнерши его не интересовали» Каждый год 4 февраля Екатерина Гордеева публикует в социальных сетях старое фото. На нем всегда — молодой мужчина с открытым лицом и улыбкой. Внизу Екатерина оставляет лаконичную подпись: «4 февраля, день рождения Сергея. Happy birthday». Память о своей первой любви Екатерина пронесла через всю жизнь.

Екатерина Гордеева — легендарная российская фигуристка, чья судьба полна не только великих достижений на льду, но и глубочайших личных переживаний. Она начала свою карьеру в парном катании с Сергеем Гриньковым, с которым сформировала одну из самых известных пар в истории фигурного катания. А началось всё с того, как тренеры решили подобрать пару 15-летнему фигуристу-одиночнику. Выбор пал на хрупкую Катю Гордееву. — Мне было тогда лет 10. До этого мы тренировались иногда на одном катке, в общей группе, но знакомы не были. Сережа хотел выступать в одиночном катании. Партнерши его не интересовали, но тренер ЦСКА Владимир Викторович Захаров решил свести нас в пару, — признавалась журналистам Екатерина. — Каким показался Сережа? Обычный мальчишка, только очень высокий по сравнению со мной. Но он никогда не глядел на меня свысока, хотя был старше на четыре с лишним года. Если я делала ошибки, если на льду у меня что-то не получалось, он не злился и не ругал, просто говорил: «Сядь отдохни. Потом получится». Он очень бережно относился ко мне. Тренироваться и выступать вместе с ним было очень приятно.

Из-за разницы в возрасте Екатерина относилась к своему партнеру как к старшему брату и всецело доверяла ему. Ребята быстро добились феноменальных результатов, а с 14 лет Екатерина попала в состав взрослой сборной СССР по фигурному катанию. — Вообще пара — это здорово. Особенно когда есть такой партнер, как у меня, — рассказывала позже журналистам Екатерина Гордеева. В 1988 году, на Олимпийских играх в Калгари, пара Гордеевой и Гринькова завоевала золото, что стало их триумфом и признанием их исключительного мастерства.

«Влюблен, но боится в этом признаться» Там же, в Калгари, началась история любви Екатерины и Сергея. Накануне нового, 1990 года молодой человек набрался смелости и признался в своих чувствах партнерше. Девушка ответила взаимностью. Она помнит тот день, когда впервые поцеловалась с Сергеем. — Я его помню: 31 декабря 1989 года. В тот новогодний вечер мы остались вдвоем, и Сережа впервые рассказал мне о своих чувствах. Потом я узнала, что он открылся сначала своей сестре, Наташе. Сказал, что влюблен, но боится в этом признаться, — вспоминает Екатерина Гордеева.

Вскоре их отношения заметили и зрители, и журналисты. Так, газета «Советский спорт» писала: «Недавно Сергея спросили: — Катя заметно повзрослела. Ваши отношения как-нибудь изменились? Он замялся, а Леонович (Станислав Леонович, тренер пары. — Прим. ред.) хлопнул его по плечу и сказал: — Да ухаживает он за ней. Чего, старик, стесняешься?»

Сам же Сергей отзывался о своих отношениях с Екатериной крайне сдержанно. — У нас всегда были серьезные, доверительные отношения. Любовью назвать их трудно. Она в моем понимании ходит рядом со страстью. Было чувство уважения друг к другу. Без него прочный дуэт невозможен, а об успехе и думать нечего. В 1984 году мы выиграли юношеский чемпионат мира в Колорадо-Спрингс. Это нас здорово подстегнуло. И никаких лав стори, — рассказывал Сергей Гриньков советской прессе. Фигуристы хотели сыграть свадьбу в 1990 году, но тогда отец Сергея умер от инфаркта, и торжество перенесли на год. В апреле 1991-го Сергей и Екатерина поженились. Правда, на церемонию Сергей едва не опоздал и явился с забинтованной рукой. — Так вышло, что незадолго до свадьбы Сережа получил травму плеча. Тяжелую травму. Потребовалась операция, которую делали не у нас, а в Америке. Из-за операции Сережа задержался с вылетом и прибыл в Москву буквально накануне свадьбы, — рассказывала в интервью Екатерина Гордеева. — Я вся испереживалась, родственники тоже, в голову лезли нехорошие мысли, но тогда, к счастью, всё обошлось. Правда, когда мы пришли в загс, выяснилось, что Сережа забыл дома паспорт. Но работники загса его «простили». После этого пара обвенчалась в церкви. Вскоре спортсмены уехали на выступления в Америку, где у них родилась дочь Дарья. Сергей присутствовал на родах, а меньше чем через месяц Екатерина вернулась на лед.

— Катя — это особый случай. Она без фигурного катания жизни не мыслит. Ей только 22, — рассказывал журналистам Гриньков. — Мы заранее решили: появление ребенка крест на нашей карьере не ставит. Спасибо теще. Елена Львовна основные хлопоты по уходу за Дашенькой взяла на себя. «Так случилось, он умер» Однако в ноябре 1995 года произошла трагедия, изменившая жизнь Гордеевой навсегда. Во время тренировки в Лейк-Плэсиде Сергей внезапно упал на лед. Через три минуты подоспела скорая, однако он уже умер от обширного инфаркта. Спортсмену было 28 лет. — Сергей был физически крепким парнем. Во время тренировок он ни разу не жаловался на боли в сердце. Для меня его смерть — загадка, — рассказывал о случившемся тренер пары Станислав Жук. Екатерина осталась вдовой в 24 года. С трехлетней дочкой на руках. Эта потеря была ошеломляющей как для нее, так и для всего мира фигурного катания. — Остановилось как бы время. Всё время холодно, у тебя будто один и тот же час происходит всё время. Сухо, вообще плакать не могла. Остановились ощущения все, только такие какие-то мысли, что всё из-за тебя, всё из-за тебя, — вспоминала Екатерина случившееся.

После смерти Сергея фигуристка столкнулась с необходимостью продолжать жить и работать, несмотря на личную трагедию. — Мама с папой, конечно, всё время рядом были. Забирали Дашку, когда понимали, что я в ступор вхожу, — признавалась Екатерина в эфире у Надежды Стрелец. — Даше надо было сказать. Я помню, что учительница очень помогла с детского садика. Она сказала: всё рассказывай как есть, не надо вот это: папа там, сейчас приедет из командировки. Прям конкретно скажи: у папы заболело сердце и так случилось, он умер. К жизни Екатерину вернула ее мама, которая сказала: «Даше нужна сильная мать». В итоге спортcменка вернулась на лед, катаясь в одиночку, так как считала возможность встать с кем-то в пару предательством. Выступление под композицию Малера «Праздник жизни» она посвятила памяти мужа. В конце проката спортсменка расплакалась, и к ней выбежала дочь, чтобы утешить.

Мужество и сила Екатерины в это время вдохновляли миллионы поклонников. Она продолжила выступать как в Америке, так и в России, получила государственную награду из рук президента Бориса Ельцина и написала книгу о своей жизни и любви к Сергею. «Я любила фигурное катание больше» Спортсменка нашла возможность снова обрести счастье, став матерью во второй раз и создав новую семью. Ее избранником оказался Илья Кулик — олимпийский чемпион 1998 года в одиночном катании. Долгое время спортсмены скрывали свой роман, во многом из-за того, что имидж молодой вдовы и талантливой фигуристки привлекал массу зрителей в Америке и приносил хороший доход. — Илья мне сразу понравился. Я не сразу полюбила его, но он мне показался храбрым во всех отношениях, я его уважала, — откровенничала Гордеева в интервью американской прессе. — Илья очень молод в душе, для меня он был умным мальчиком. Но он оказался очень опытным во всех жизненных аспектах. Так же, как и я, он Близнец — двойственный знак. Пара зарегистрировала свои отношения только в 2001 году, тогда же появилась на свет их дочь, которую назвали Лизой. Однако в 2016 году Екатерина и Илья расторгли брак, так же не особо афишируя причины развода. Красавице-фигуристке приписывали роман с Егором Бероевым во время их совместного выступления в шоу «Ледниковый период» (12+). Однако эти домыслы опровергали и сами артисты, и их вторые половинки. — Я знаю, что в интернете мы с Егором уже и тайно женились, и детей родили, и дом купили, — сказала Гордеева пермским журналистам на съемках шоу. — Я сама это не читаю — мне Егор часто рассказывает. Рассказывает и смеется. Сейчас на безымянном пальце у Екатерины вновь красуется обручальное кольцо. Легендарная спортсменка замужем за фигуристом Давидом Пеллетье — тем самым, что на Олимпиаде 2002 года вместе с напарницей Жами Сале не поделил золото с парой Елены Бережной и Антона Сихарулидзе. Сегодня 53-летняя Екатерина Гордеева живет в Канаде. Она по-прежнему активно участвует в ледовых шоу, тренирует молодых спортсменов, продолжая свою успешную карьеру в фигурном катании. Она не скрывает, что стала немного фаталисткой. — Время лечит, конечно, безусловно, и даже вот с Лизой мы тоже сегодня об этом разговаривали. Она такая говорит: «Вот-вот, прям всё проходит». Да вот, я говорю, всё проходит, как бы всё встает на свои места. Иногда мне кажется, что кто-то всё равно всё знает, что и как у тебя будет, — признаётся Гордеева.

Также легенда фигурного катания участвует в социальной деятельности — организует выступления, доходы от которых идут в фонд исследований онкозаболеваний и борьбы с раком. В своих соцсетях Екатерина делится с подписчиками моментами из своей жизни, публикует фото с отдыха на море, занимается живописью, трекингом, выезжает на природу с палатками, не забывает и о тренировках.

В профиле Гордеевой много семейных фотографий. Женщина поздравляет с днем рождения и годовщиной совместной жизни своего избранника Давида, постоянно появляются теплые слова в адрес мамы, сестры и дочерей. Екатерина поддерживает доверительные отношения и с сестрой своего второго мужа, Ильи Кулика. Год назад Гордеева получила сертификат нутрициолога. Еще в 80-х она рассказывала журналистам о своих непростых отношениях с едой — тогда ради карьеры ей приходилось во многом себе отказывать. Сейчас спортсменка нашла баланс между вкусом и пользой и не отказывает себе в сладостях.

