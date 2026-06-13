Ярославцы остались без квартир: Бастрыкин потребовал актуальную информацию по делу застройщика скандального ЖК

На видеообращение ярославца из зоны СВО президенту из-за неполученной квартиры обратили внимание в СК России. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела застройщика ЖК «Зеленый Бор» в Ермолове.
«Представить актуальную информацию об обстоятельствах, установленных в рамках расследования уголовного дела, мерах, принятых в связи с ранее данными поручениями, а также принять меры к скорейшему завершению расследования», — указано в поручении Следственного комитета Российской Федерации.
Что известно о застройщике
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Строительная компания специализированный застройщик „Лидер Строй“» было образовано в декабре 2019 года. Фирма, зарегистрированная на Старой Костромской улице, 1а во Фрунзенском районе, занимается строительством жилых и нежилых зданий.
Владельцами указаны Татьяна Голубева и Алексей Рябков. Директор компании — Антуан Пахомов. В конце 2024 года компания заработала 620 тысяч рублей. Чистая прибыль из этих денег — 96 тысяч рублей.
ООО «Строительная компания специализированный застройщик „Альянс-Строй“» было образовано в октябре 2020 года. Фирма зарегистрирована по тому же адресу, что и «Лидер Строй», — на Старой Костромской улице, 1а. Директор компании — Валерий Ухтомский. Фирмой владеют Сергей Лапин и Светлана Шумилова.
Напомним, многоэтажки в Ермолове застройщик «Лидер Строй» должен был сдать еще в апреле 2025-го, однако этого не произошло. Больше 80 семей месяцами ждали квартир, за которые уже отдали деньги, но жилье они так и не получили. В мае стало известно о задержании 46-летнего Евгения Шумилова. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
В правительстве Ярославской области рассказали, что ситуация с домами № 62 и 63 ЖК «Зеленый Бор» контролируется. Рассматривается несколько вариантов завершения строительства. Они зависят от действий застройщика и иных обстоятельств, включая ход уголовного расследования.
По информации от Минстроя, в Ярославской области действует механизм предоставления земельных участков застройщикам взамен на принятие обязательств по достройке проблемных объектов. Данный инструмент рассматривается в качестве одного из возможных для привлечения нового инвестора.
Подробнее о проблеме и ходе расследования можно узнать в нашем специальном сюжете — «Дольщики в Ермолове».