За бани и теплицы на даче придется платить налог. Что будет, если этого не сделать

Новый закон для дачников начал действовать с марта 2025 года Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

С прошлого года для владельцев дачных участков ввели новое правило — теперь необходимо регистрировать не только дом, но и бани с теплицами. Правда распространяется это лишь на те конструкции, у которых есть признаки капитального строения, например фундамент. Объясняем, какие постройки на вашем участке придется зарегистрировать и как это правильно сделать.

Какие строения нужно ставить на учет?

Как объяснили в Росреестре, бани, сараи и теплицы необходимо ставить на учет, если:

у них есть фундамент;

они выполнены из цельных материалов (например, блоки, кирпич), не представляют собой разборные конструкции, которые можно легко перемещать по участку.

«Если ваша постройка подходит под эти критерии, права на нее необходимо зарегистрировать. Объект, который под них не подпадает, не подлежит постановке на кадастровый учет и права на него не регистрируются», — объяснили в Росреестре РБК.

Разборные теплицы, беседки, навесы, туалеты, уличные душевые кабины не нужно регистрировать, если у них нет признаков объектов недвижимости.

В Росреестре советуют при строительстве обращать внимание на вид разрешенного использования участка. Если земля предназначена для ведения огородничества, то возводить объекты капитального строительства на ней нельзя. На садовом же участке можно строить капитальные вспомогательные постройки.

Какой налог придется платить за бани, теплицы и сараи?

После регистрации хозпостройки облагаются налогом на имущество. Его размер рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта и составляет от 0,1 до 0,3%.

При этом действует льгота: одна хозпостройка площадью до 50 квадратных метров освобождается от налога. Если таких построек несколько, налоговая выбирает один объект с наибольшей кадастровой стоимостью и применяет льготу к нему.

Как регистрировать хозпостройки?

Капитальные хозпостройки чаще всего ставятся на учет одновременно с регистрацией прав на жилой дом. Но если они были построены позже, процедуру можно провести отдельно. Для этого нужно:

обратиться к кадастровому инженеру, чтобы он определил характеристики конструкции и подготовил технический план на основании декларации об объекте недвижимости;

после этого в Росреестр нужно передать техплан и заявление о государственном кадастровом учете и регистрации прав.

Что грозит за незарегистрированную хозпостройку?

Если ваша капитальная теплица или другая постройка не внесена в ЕГРН, она может быть признана самовольной постройкой согласно статье 222 ГК РФ. За это:

вас могут обязать снести сооружение за свой счет, если оно нарушает градостроительные нормы или права соседей;

налоговая имеет право начислить платежи задним числом.

Если постройка возведена без необходимых разрешений, вам грозит административная ответственность по статье 9.5 КоАП РФ с штрафом от 2 до 5 тысяч рублей для физических лиц.