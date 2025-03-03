Квадратный метр на жителя: какое место занял Ярославль в рейтинге городов по масштабам строительства

Ярославль попал в число середняков по масштабам жилого строительства Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославль занят 52 место в рейтинге российских городов по объемам строительства нового жилья. Таковы данные аналитиков «РИА Рейтинга», опубликованные 3 марта. В список попали 100 городов — столицы регионов и другие крупнейшие населенные пункты России. Их сравнивали по площади строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в начале 2025 года.

— Площадь расcчитана Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе статистики Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ и официальной статистики численности жителей муниципальных образований на 1 января 2024 года, — пояснили авторы рейтинга.

В Ярославле на каждого жителя в начале 2025 года приходилось 1,08 квадратного метра нового жилья. Это средний результат по стране.

Самые большие объемы строительства зафиксированы в Краснодаре (4,27 кв. метра на одного жителя), Тюмени (4,18 кв. метра на одного жителя) и Владивостоке (4,04 кв. метра на одного жителя). Меньше всего новостроек в Комсомольске-на-Амуре (0,01 кв. метра на одного жителя), Мурманске (0,09 кв. метра на одного жителя), Нижнем Тагиле (0,1 кв. метра на одного жителя).

К слову, по сравнению с 2024 годом Ярославль увеличил масштабы строительства. В рейтинге от прошлого года в столице Золотого кольца России было зафиксировано строительство всего 0,93 квадратного метра на человека. Но при этом город находился на более выигрышном 50-м месте. Видимо, города-соперники за год нарастили свой строительный потенциал еще больше.