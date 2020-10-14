Развернувшую паром с пассажирами чиновницу накажут за высокомерие

Развернувшей паром с пассажирами чиновнице объявят выговор за высокомерие
В Москве члены комиссии по этике партии «Единая Россия» обсудили поведение чиновницы из Ярославской области, которая опоздала на паром и развернула его вместе со всеми пассажирами.
— Мы считаем, что никакая занятость чиновников не может быть оправданием неуважения и проявления высокомерия по отношению к окружающим, — заявил заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко.
В пресс-службе партии также уточнили, что чиновнице объявят выговор.
Видео: Типичный Тутаев / vk.com
В начале октября в Тутаеве на паромной переправе через Волгу произошёл инцидент. По приказу заместителя главы районной администрации Маргариты Новиковой развернули паром с пассажирами, на который она опоздала. Эта история вызвала широкий резонанс. Позднее чиновница извинилась в социальных сетях, объяснив свой поступок тем, что опаздывала на важную встречу с инвесторами.
В комиссию по этике партии «Единая Россия» входят 12 человек. Возглавляет комиссию депутат Государственной думы от Ярославской области Валентина Терешкова.