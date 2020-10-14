Развернувшую паром с пассажирами чиновницу накажут за высокомерие

В Москве члены комиссии по этике партии «Единая Россия» обсудили поведение чиновницы из Ярославской области, которая опоздала на паром и развернула его вместе со всеми пассажирами.



— Мы считаем, что никакая занятость чиновников не может быть оправданием неуважения и проявления высокомерия по отношению к окружающим, — заявил заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко.



В пресс-службе партии также уточнили, что чиновнице объявят выговор.

