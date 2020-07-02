9 часов на коммент: чиновникам выдали инструкцию, как отвечать на жалобы в соцсетях

Даже общаться в соцсетях чиновники должны по инструкции. Правительство Ярославской области выпустило для них памятку, как работать с жалобами и вопросами от людей в «Одноклассниках», «BKонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и мессенджерах. Положение об этом от 30 июня опубликовано в государственной эталонной базе данных правовых актов. В инструкции прописаны сроки и последовательность действий при общении госслужащих с жителями.



Всем органам власти велено создать аккаунты для работы в соцсетях, а ссылки на них разместить на официальных сайтах.

