11 июня четверг
СЕЙЧАС +19°С
usd 69.12
eur 78.52
Тема дня Продлили ограничения: как будем жить

Все новости

Все новости
Политика Всё о коронавирусе

В России из-за коронавируса временно увеличили размер пособия по безработице

Постановление о новых мерах поддержки граждан уже подписал премьер-министр

386
Обсудить

Поделиться

В России около двух миллионов безработных

В России около двух миллионов безработных

Правительство разработало новые меры поддержки безработных. Постановление об этом уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь те, у кого период выплаты пособия по безработице закончился после 1 марта, смогут получать его ещё в течение трёх месяцев. А минимальное пособие по безработице за май–июль увеличивается до 4500 рублей.

Также летом по три тысячи рублей за каждого ребёнка смогут получить семьи, в которых есть дети в возрасте до 18 лет.

Дополнительную помощь получат и индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были перестать работать после 1 марта и уже официально признаны безработными. Максимальный размер выплаты для них — 12 130 рублей.

Чтобы подать заявление на получение пособия, нужно будет зарегистрироваться на портале «Работа в России» и дистанционно подать заявление. Центры занятости самостоятельно рассмотрят весь пакет документов, получат данные от пенсионного фонда и назначат выплаты.

Напомним, что ещё в мае президент России Владимир Путин постановил продлить на три месяца выплату пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта. А увеличенная сумма пособия будет выплачиваться только в течение трех месяцев.

Всего в России около двух миллионов безработных.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Михаил Мишустинпособие по безработице
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!