В России из-за коронавируса временно увеличили размер пособия по безработице

Правительство разработало новые меры поддержки безработных. Постановление об этом уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Теперь те, у кого период выплаты пособия по безработице закончился после 1 марта, смогут получать его ещё в течение трёх месяцев. А минимальное пособие по безработице за май–июль увеличивается до 4500 рублей.
Также летом по три тысячи рублей за каждого ребёнка смогут получить семьи, в которых есть дети в возрасте до 18 лет.
Дополнительную помощь получат и индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были перестать работать после 1 марта и уже официально признаны безработными. Максимальный размер выплаты для них — 12 130 рублей.
Чтобы подать заявление на получение пособия, нужно будет зарегистрироваться на портале «Работа в России» и дистанционно подать заявление. Центры занятости самостоятельно рассмотрят весь пакет документов, получат данные от пенсионного фонда и назначат выплаты.
Напомним, что ещё в мае президент России Владимир Путин постановил продлить на три месяца выплату пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта. А увеличенная сумма пособия будет выплачиваться только в течение трех месяцев.
Всего в России около двух миллионов безработных.