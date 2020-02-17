Прошло две недели, а мэр Ярославля не вышел из отпуска: в чем причина

17 февраля прошло еженедельное общегородское совещание в мэрии Ярославля — третье подряд, которое провела первый заместитель мэра Алла Кибец. Глава города Владимир Волков отсутствовал до этого две недели — как минимум с 3 февраля. В мэрии говорили, что у него плановый двухнедельный отпуск. Многие считали, что Волков выйдет на работу с понедельника. Однако этого не произошло.
— Владимир Михайлович в отпуске до среды, — объяснили в пресс-службе городской администрации.
Кстати, мэру Ярославля полагается каждый год отпуск продолжительностью 45 календарных дней.
Пока глава города отдыхает, его обязанности исполняет Алла Кибец. 6 февраля она подписала разрешение на межевание площади Волкова. Многие опасаются, что это стало первым шагом к застройке этой территории. В прошлую пятницу собрался градостроительный совет, на котором обсудили, что происходит.