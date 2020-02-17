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Политика

Прошло две недели, а мэр Ярославля не вышел из отпуска: в чем причина

В городской администрации объяснили отсутствие Владимира Волкова на общегородском совещании

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Мэр Ярославля Владимир Волков еще не вышел на работу

Мэр Ярославля Владимир Волков еще не вышел на работу

17 февраля прошло еженедельное общегородское совещание в мэрии Ярославля — третье подряд, которое провела первый заместитель мэра Алла Кибец. Глава города Владимир Волков отсутствовал до этого две недели — как минимум с 3 февраля. В мэрии говорили, что у него плановый двухнедельный отпуск. Многие считали, что Волков выйдет на работу с понедельника. Однако этого не произошло.

— Владимир Михайлович в отпуске до среды, — объяснили в пресс-службе городской администрации.

Кстати, мэру Ярославля полагается каждый год отпуск продолжительностью 45 календарных дней.

Пока глава города отдыхает, его обязанности исполняет Алла Кибец. 6 февраля она подписала разрешение на межевание площади Волкова. Многие опасаются, что это стало первым шагом к застройке этой территории. В прошлую пятницу собрался градостроительный совет, на котором обсудили, что происходит.

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мэрВладимир Волковотпуск
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КОММЕНТАРИИ (29)

гость
17 фев 2020 в 10:08

уважительной причиной не выхода, для такого мэра, может быть только одна: посадили!
все остальное - прогул...
а, справками и больничными, пусть подотрется.

Гость
17 фев 2020 в 10:02

Пусть вообще не возвращается !

Фото пользователя
17 фев 2020 в 11:10

забухал что ле со-стыда? да не... у таких ни стыда, ни совести-ничего лишнего...