В разгар зимы мэр Ярославля ушёл отдыхать: кто будет работать вместо него

Мэр Ярославля Владимир Волков сегодня не вышел на работу. Общегородскую планёрку вместо него проводила первый заместитель Алла Кибец.

Оказалось, глава города ушёл отдыхать.

— С сегодняшнего дня у мэра Ярославля по календарю двухнедельный запланированный отпуск, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

На время отпуска исполнять обязанности городского главы будет его первый зам Кибец. В настоящее время в управлении городом кадры поредели: нет заместителя мэра по градостроительству (арестован по подозрению во взятке), до сих пор не нашли заместителя по ЖКХ и коммунальному хозяйству.