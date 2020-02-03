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Политика

В разгар зимы мэр Ярославля ушёл отдыхать: кто будет работать вместо него

Владимир Волков взял длинный отпуск

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Владимир Волков на две недели ушёл отдыхать&nbsp;

Владимир Волков на две недели ушёл отдыхать 

Мэр Ярославля Владимир Волков сегодня не вышел на работу. Общегородскую планёрку вместо него проводила первый заместитель Алла Кибец. 

Оказалось, глава города ушёл отдыхать.

— С сегодняшнего дня у мэра Ярославля по календарю двухнедельный запланированный отпуск, — сообщили в пресс-службе городской администрации. 

На время отпуска исполнять обязанности городского главы будет его первый зам Кибец. В настоящее время в управлении городом кадры поредели: нет заместителя мэра по градостроительству (арестован по подозрению во взятке), до сих пор не нашли заместителя по ЖКХ и коммунальному хозяйству. 

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КОММЕНТАРИИ (21)

Вася
3 фев 2020 в 12:19

К Урлашову его на перевоспитание , а не в отпуск !!!!!

Гость
3 фев 2020 в 11:51

У него плановый отпуск за наши деньги решил в куршавель наверное слетать или в Египет по летел!!!

ваш господин
3 фев 2020 в 11:43

пускай сухари сушит😁