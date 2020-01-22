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Политика

«Не хотим воспитывать трансгендеров»: депутаты обсудили детские спектакли с намёком на ЛГБТ

В муниципалитете Ярославля разгорелся спор

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Скандальный детский спектакль обсудили депутаты муниципалитета

Скандальный детский спектакль обсудили депутаты муниципалитета

Сегодня в муниципалитете Ярославля собралась плановая комиссия по социальной политике. Внезапно на заседании всплыл вопрос о детских спектаклях — заговорили о новогодней ёлке в доме культуры «Нефтяник», в которой родители в начале января увидели пропаганду ЛГБТ.

— Родители не хотят воспитывать трансгендеров, и им неприятно видеть подобные вещи, — сказала депутат Марина Дьячевская. — В советское время были худсоветы, которые утверждали репертуар. Есть ли что-то подобное сейчас?

Начался спор — должен ли кто-то цензурировать детские спектакли, какие должны быть критерии, можно ли ставить такие постановки и так далее. Точку в споре поставил главный депутат.

— Это оценочное суждение, и не более того, ведь Марина Дьячевская даже не смогла ответить на вопрос, скольких именно человек возмутил сценарий спектакля, — объяснил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Эту постановку играют не только в Ярославле, но и во многих ТЮЗах России, и это — постановка в современной интерпретации, а не в какой-то нецензурной.

В итоге депутаты пришли к выводу, что решение о нормальности или ненормальности спектакля можно принимать не на основе нескольких мнений, а только после детального рассмотрения компетентных экспертов и опросов населения.

Детский новогодний спектакль в Ярославле превратился в скандал. Родители привели детей на ёлку 5 января в Дом культуры «Нефтяник», а вышли оттуда ошарашенными.

В начале января на сайте 76.RU мы спросили мнение читателей по поводу этого спектакля. На данный момент в опросе приняли участие 1457 человек, и 59% из них сказали, что всё в порядке — это просто детская сказка и не стоит видеть за этим больше, чем есть в сценарии.

Скандальной новогодней ёлкой оказался довольно старый спектакль, поставленный по пьесе известного детского автора Ксении Драгунской. Есть ещё фильм по ней «Я больше тебе не верю». Пьеса написана ещё в 1996 году. Людей возмутило, что по сюжету в спектакле вредную девочку наказали за её характер, превратив в мальчика, и тот потом не захотел становиться обратно девочкой.

— Дети видят именно это, что и заложено в спектакле: наказание за вредность, всё остальное видят родители, — удивилась реакции режиссёр спектакля Ольга Шевченко.

В России многие люди довольно агрессивно реагируют на всё, что связано с ЛГБТ-тематикой, и зачастую видят её там, где ею даже не пахнет. Ранее мы уже публиковали объяснение психолога о том, почему людей так бесят новости про геев.

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политикакультураЛГБТ
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КОММЕНТАРИИ (8)

гость
22 янв 2020 в 14:52

Не стоит обвинять людей в такой реакции - "Это жжжж неспроста..." Раздражение людей связано с назойливым навязыванием обществу ЛГБТ-ценностей путём постоянного муссирования и обсуждения в СМИ публикациями странных(если не сказать шизофренических) откровений, попыток сделать из "не таких" этаких современных героев непонятых обществом, которые несут "свет толерантности" - господа - вам же говорили - не будите спящую собаку - не делайте из извращения норму -по вам же и ударит. Агрессивная ЛГБТ пропаганда, которую почему то поддерживает и ваш сайт вызовет не менее агрессивный ответ нормальных людей!!

Гость
22 янв 2020 в 15:12

Больше нечего обсуждать? Все остальное в нашем городе отлично, дороги идеальные, уровень жизни самый высокий, все аварийное жильё расселили, экологическая обстановка лучшая, а вот детский спектакль на новогодней ёлке подкачал. Так сказать ложка дёгтя в бочке мёда!

22 янв 2020 в 14:29

А где это?