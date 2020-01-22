«Не хотим воспитывать трансгендеров»: депутаты обсудили детские спектакли с намёком на ЛГБТ

Скандальный детский спектакль обсудили депутаты муниципалитета Фото: молодёжный театр «ТЕМА», муниципалитет Ярославля

Сегодня в муниципалитете Ярославля собралась плановая комиссия по социальной политике. Внезапно на заседании всплыл вопрос о детских спектаклях — заговорили о новогодней ёлке в доме культуры «Нефтяник», в которой родители в начале января увидели пропаганду ЛГБТ.

— Родители не хотят воспитывать трансгендеров, и им неприятно видеть подобные вещи, — сказала депутат Марина Дьячевская. — В советское время были худсоветы, которые утверждали репертуар. Есть ли что-то подобное сейчас?

Начался спор — должен ли кто-то цензурировать детские спектакли, какие должны быть критерии, можно ли ставить такие постановки и так далее. Точку в споре поставил главный депутат.



— Это оценочное суждение, и не более того, ведь Марина Дьячевская даже не смогла ответить на вопрос, скольких именно человек возмутил сценарий спектакля, — объяснил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Эту постановку играют не только в Ярославле, но и во многих ТЮЗах России, и это — постановка в современной интерпретации, а не в какой-то нецензурной.

В итоге депутаты пришли к выводу, что решение о нормальности или ненормальности спектакля можно принимать не на основе нескольких мнений, а только после детального рассмотрения компетентных экспертов и опросов населения.

Детский новогодний спектакль в Ярославле превратился в скандал. Родители привели детей на ёлку 5 января в Дом культуры «Нефтяник», а вышли оттуда ошарашенными.

В начале января на сайте 76.RU мы спросили мнение читателей по поводу этого спектакля. На данный момент в опросе приняли участие 1457 человек, и 59% из них сказали, что всё в порядке — это просто детская сказка и не стоит видеть за этим больше, чем есть в сценарии.

