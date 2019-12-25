Ярославский депутат предложил сделать бесплатными музеи в новогодние праздники

Сегодня в муниципалитете Ярославля прошло последнее в этом году заседание. Среди вопросов о том, что город выставит на продажу в 2020-м, а какие здания передаст РПЦ, прозвучало необычное предложение от беспартийного депутата Дмитрия Петровского. Он попросил у мэрии сделать бесплатными городские музеи в новогодние каникулы.

— У многих людей достаточно тяжёлое материальное положение, длительные каникулы. По-моему, сделать людям подарок со стороны мэрии, дать возможность приобщиться к истории и культуре было бы правильным, — сказал депутат.