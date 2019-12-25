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Политика Новый год 2020 в Ярославле

Ярославский депутат предложил сделать бесплатными музеи в новогодние праздники

Что ответили в мэрии на это

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Дмитрий Петровский снова отличился необычным предложением&nbsp;

Дмитрий Петровский снова отличился необычным предложением 

Сегодня в муниципалитете Ярославля прошло последнее в этом году заседание. Среди вопросов о том, что город выставит на продажу в 2020-м, а какие здания передаст РПЦ, прозвучало необычное предложение от беспартийного депутата Дмитрия Петровского. Он попросил у мэрии сделать бесплатными городские музеи в новогодние каникулы. 

— У многих людей достаточно тяжёлое материальное положение, длительные каникулы. По-моему, сделать людям подарок со стороны мэрии, дать возможность приобщиться к истории и культуре было бы правильным, — сказал депутат. 

Решение приняли без восторга, но обещали подумать.

Дмитрий Петровский часто отличается неординарными заявлениями. Так, недавно он предложил преступников вместо смертной казни отдавать на органы. А одной из самых ярких его выходок была та, когда он топтал собственный айпад в знак протеста против американских санкций. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
25 дек 2019 в 12:26

Похоже, это единственный депутат, у которого хоть какие-то полезные идеи проскакивают.

Альфа и Омега
25 дек 2019 в 12:20

За свои деньги? Нет?