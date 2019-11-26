«Мы на пороге серьёзных изменений»: Путин рассказал, как добиться успеха

Сегодня в Ярославле на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОрия» открытый урок для школьников провёл президент России Владимир Путин. Урок шёл по видеосвязи. Одной из тем стал выбор профессии, дела жизни.



Президент вспомнил, кем сам мечтал стать в детстве.



— У меня вначале были желания самые разные, как и у всех молодых людей, — моряком и летчиком. Я внимательно все это смотрел, изучал, — рассказал Владимир Путин. И объяснил, что ходил по учебным заведениям. Присматривался, как там происходит обучение.

