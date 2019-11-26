«Мы на пороге серьёзных изменений»: Путин рассказал, как добиться успеха

Сегодня в Ярославле на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОрия» открытый урок для школьников провёл президент России Владимир Путин. Урок шёл по видеосвязи. Одной из тем стал выбор профессии, дела жизни.
Президент вспомнил, кем сам мечтал стать в детстве.
— У меня вначале были желания самые разные, как и у всех молодых людей, — моряком и летчиком. Я внимательно все это смотрел, изучал, — рассказал Владимир Путин. И объяснил, что ходил по учебным заведениям. Присматривался, как там происходит обучение.
Юным умам он рассказал лайфхак, как проверить — стоит ли выбирать ту или иную профессию.
— Надо на себе все это примерить и почувствовать — ты будешь заниматься этим всю жизнь? Ты с удовольствием будешь утром заниматься этим своим делом или нет? — объяснил президент.
И рассказал, почему молодым людям важно правильно определиться с выбором будущей профессии.
— Не только наша страна, весь мир стоит на пороге капитальных изменений, связанных с высокими технологиями. Только в этом году четверть миллиона молодых людей пришли на крупные предприятия нашей страны, которые занимаются инновациями. Это новые материалы, лекарственные препараты, беспилотный транспорт, искусственный интеллект, биология в самом широком смысле этого слова, включая генетические исследования, — все это настолько важно. Это определит будущее нашей страны. И очень важно, чтобы молодые люди смогли определиться, где они смогут быть наиболее востребованы, где они смогут добиться максимального результата и реализовать себя на благо своей семьи и всей страны. Нужно уметь сосредоточиться на достижении результата, стремиться к этому результату, — считает президент Владимир Путин.