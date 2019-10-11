Председатель муниципалитета: «Ярославлю завидуют другие города»

Со стороны в Ярославле всё очень даже хорошо

Оказывается, Ярославль — крутой город. Нам завидуют жители России, по крайней мере, так говорит председатель муниципалитета Артур Ефремов.

— Все наши коллеги завидуют нам с таким годовым бюджетом в 20 миллиардов рублей. Во Владимире совокупный бюджет около семи миллиардов, в Костроме и Иваново ещё меньше, — рассказал на встрече с журналистами Артур Ефремов. — У нас реализуется большое число проектов федеральных, областных и городских, в сравнении с другими городами.

По мнению депутата, города-соседи по Золотому кольцу считают, что Ярославль буквально купается в деньгах. Однако в реальности собственный бюджет города без дотаций из бюджетов других уровней составляет около семи миллиардов рублей. И ещё семь миллиардов рублей составляет долг города перед коммерческими банками и другими бюджетами. Городу едва хватает денег на исполнение текущих обязательств: например, в прошлом году на контракт по уборке Ярославля из-за нехватки средств заложили меньше денег, чем необходимо.