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Политика

Председатель муниципалитета: «Ярославлю завидуют другие города»

Что вызывает зависть у жителей России

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Со стороны в Ярославле всё очень даже хорошо

Со стороны в Ярославле всё очень даже хорошо

Оказывается, Ярославль — крутой город. Нам завидуют жители России, по крайней мере, так говорит председатель муниципалитета Артур Ефремов. 

— Все наши коллеги завидуют нам с таким годовым бюджетом в 20 миллиардов рублей. Во Владимире совокупный бюджет около семи миллиардов, в Костроме и Иваново ещё меньше, — рассказал на встрече с журналистами Артур Ефремов. — У нас реализуется большое число проектов федеральных, областных и городских, в сравнении с другими городами. 

По мнению депутата, города-соседи по Золотому кольцу считают, что Ярославль буквально купается в деньгах. Однако в реальности собственный бюджет города без дотаций из бюджетов других уровней составляет около семи миллиардов рублей. И ещё семь миллиардов рублей составляет долг города перед коммерческими банками и другими бюджетами. Городу едва хватает денег на исполнение текущих обязательств: например, в прошлом году на контракт по уборке Ярославля из-за нехватки средств заложили меньше денег, чем необходимо.

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    лучик добра
    11 окт 2019 в 15:00

    Ну если сравнить наш город с деревней Гадюкино, так мы вообще Лас-Вегас... на кого рассчитаны эти высказывания??? город превратился в грязную клоаку, дороги и тротуары не убираются, дворы погрязли в глине и темноте, пешеходные переходы залиты гигантскими лужами и нам ещё завидуют...

    Гость
    11 окт 2019 в 14:55

    Клоун, чес слово.

    11 окт 2019 в 15:17

    "У нас реализуется большое число проектов федеральных, областных и городских, в сравнении с другими городами. " - это типа кластеры? Цветковый, картофельный, льняной, свиной и скоро мороженный?