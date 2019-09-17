Директор департамента финансов возглавил администрацию ярославского губернатора

Объясним, когда Дмитрия Миронова назначили губернатором в 2016 году, его же идеей было создать два аппарата: губернатора и правительства. То есть две структуры чиновников, обслуживающих работу отдельного главы региона и областного правительства. Тогда депутаты называли это нецелесообразным , но всё равно согласились. Теперь депутаты согласились сократить одну из структур. На этом сэкономят для бюджета шесть миллионов рублей.

В правительстве Ярославской области большие кадровые перестановки. По затее главы региона Дмитрия Миронова здесь создали новую структуру — администрацию губернатора, вместо двух ранее отдельно существовавших аппаратов правительства и губернатора.

В правительстве быстро провели реорганизацию и нашли главу для аппарата губернатора — им стал директор департамента финансов, заместитель председателя правительства Илья Баланин.

— В зону его ответственности планируется включить департамент финансов, контрольно-ревизионную инспекцию, управление протокола, управление делами, финансовое управление, агентство по обеспечению деятельности мировых судей, первый и второй отделы, управление государственной службы и кадровой политики, правовое и организационно-контрольное управления, — объяснили в правительстве области, чем будет заниматься Илья Баланин.



Совмещать это с должностью директора департамента финансов области он уже не сможет, его место займёт его первый заместитель Алексей Долгов, пока в качестве и. о.

В аппарате губернатора будет немало чиновников: первым заместителем руководителя аппарата стал Кирилл Сорокин. Исполняющими обязанности других заместителей Баланина назначили Станислава Попрыгина и Оксану Розенке. Но на эти места, видимо, будут подбирать другие кадры.