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Политика

Ярославскому губернатору разрешили создать собственную администрацию

В правительстве обещали сокращения

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Сейчас в правительстве два аппарата чиновников — собственно правительства и губернатора

Фото: Александра Савельева, правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов спустя три года снова решил изменить структуру правительства. И депутаты областной думы ему это разрешили, проголосовав за идею на заседании областного парламента. 

Объясним, когда Дмитрия Миронова назначили губернатором в 2016 году, его идеей было создать два аппарата: губернатора и правительства. То есть две структуры чиновников, обслуживающих работу отдельного главы региона и областного правительства. Тогда депутаты называли это нецелесообразным, но всё равно согласились.

Теперь Дмитрий Миронов решил фактически вернуться к схеме, которая существовала раньше. Говорят, ради экономии.

— Создание новой структуры приведет к сокращению ежегодных расходов на содержание аппарата управления. Предполагается, что экономия составит около 6 миллионов рублей. В преддверии формирования бюджета на следующий год это очень актуально, —прокомментировал решение председатель думы Алексей Константинов. — Для того чтобы реализовать задуманное, необходимо внести изменения в Устав Ярославской области и ряд других региональных законов. 

Планируется, что единая администрация губернатора заработает уже в декабре 2019 года.

Как будет работать объединённая администрация

Руководитель новой администрации губернатора будет также занимать должность замгубернатора и отвечать за департамент финансов, контрольно-ревизионную инспекцию, управление протокола, управление делами, финансовое управление, агентство по обеспечению деятельности мировых судей, первый и второй отделы, управление государственной службы и кадровой политики, правовое и организационно-контрольное управления.

Управление по делам архивов, управление ЗАГС, инспекцию административно-технического надзора предлагается подчинить заместителям председателя правительства области по линии курируемых направлений.

Примечательно, что предыдущие губернаторы региона никогда не вносили изменений в этой сфере и не создавали отдельных структур, обслуживающих главу региона. 

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Гость
    11 сен 2019 в 15:27

    Очень кипучая деятельность. Уже несколько недель обсуждается. Пора кого-нибудь уже и наградить.

    гость
    11 сен 2019 в 15:02

    Точно ! Миронов сократи тех кто репетирует твои визиты в народ!

    11 сен 2019 в 14:44

    Сокращение непомерно раздутого штата чинуш-это хорошо.Вот ещё бы компенсировал губернатор Миронов из своего кармана потраченные впустую деньги на им же изначально и раздутый штат,совсем бы хорошо было.