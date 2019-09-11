Ярославскому губернатору разрешили создать собственную администрацию

Сейчас в правительстве два аппарата чиновников — собственно правительства и губернатора

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов спустя три года снова решил изменить структуру правительства. И депутаты областной думы ему это разрешили, проголосовав за идею на заседании областного парламента. Объясним, когда Дмитрия Миронова назначили губернатором в 2016 году, его идеей было создать два аппарата: губернатора и правительства. То есть две структуры чиновников, обслуживающих работу отдельного главы региона и областного правительства. Тогда депутаты называли это нецелесообразным, но всё равно согласились.

Теперь Дмитрий Миронов решил фактически вернуться к схеме, которая существовала раньше. Говорят, ради экономии. — Создание новой структуры приведет к сокращению ежегодных расходов на содержание аппарата управления. Предполагается, что экономия составит около 6 миллионов рублей. В преддверии формирования бюджета на следующий год это очень актуально, —прокомментировал решение председатель думы Алексей Константинов. — Для того чтобы реализовать задуманное, необходимо внести изменения в Устав Ярославской области и ряд других региональных законов. Планируется, что единая администрация губернатора заработает уже в декабре 2019 года. Как будет работать объединённая администрация Руководитель новой администрации губернатора будет также занимать должность замгубернатора и отвечать за департамент финансов, контрольно-ревизионную инспекцию, управление протокола, управление делами, финансовое управление, агентство по обеспечению деятельности мировых судей, первый и второй отделы, управление государственной службы и кадровой политики, правовое и организационно-контрольное управления.

