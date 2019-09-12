«В квартире два мужика, Лена и её мама»: у координатора штаба Навального начался обыск

Сегодня утром в квартире у координатора штаба Навального в Ярославле — Елены Лекиашвили — начался обыск.

— Обыск начался в 6 утра — по тому же сфабрикованному делу об отмывании денег, по которому проходят обыски и у координаторов в других городах. С Еленой сейчас связи нет (телефон Лекиашвили выключен. — Прим. ред.). Известно, что обыск продлится ещё два часа, — рассказал соратник Лекиашвили Александр Смирнов. — После будет допрос.



Об обыске друзьям сообщила сама Лекиашвили. А через несколько минут после сообщения перестала выходить на связь. Чтобы выяснить, что происходит, в районе 8 часов утра к ней домой выехала её знакомая — экоактивистка Анна Головина.

— Внутри два мужика, Лена и её мама. Технику всю изъяли, как я поняла, — рассказала Головина.

Обыски проходят в штабах ещё нескольких городов: в Екатеринбурге, Тюмени , Перми, Новосибирске, Омске, Ростове, Челябинске, Архангельске.