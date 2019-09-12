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«В квартире два мужика, Лена и её мама»: у координатора штаба Навального начался обыск

Руководитель штаба в Ярославле Елена Лекиашвили не выходит на связь

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Координатор штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили

Сегодня утром в квартире у координатора штаба Навального в Ярославле — Елены Лекиашвили — начался обыск.

— Обыск начался в 6 утра — по тому же сфабрикованному делу об отмывании денег, по которому проходят обыски и у координаторов в других городах. С Еленой сейчас связи нет (телефон Лекиашвили выключен. — Прим. ред.). Известно, что обыск продлится ещё два часа, — рассказал соратник Лекиашвили Александр Смирнов. — После будет допрос.

Об обыске друзьям сообщила сама Лекиашвили. А через несколько минут после сообщения перестала выходить на связь. Чтобы выяснить, что происходит, в районе 8 часов утра к ней домой выехала её знакомая — экоактивистка Анна Головина.

— Внутри два мужика, Лена и её мама. Технику всю изъяли, как я поняла, — рассказала Головина. 

Обыски проходят в штабах ещё нескольких городов: в Екатеринбурге, Тюмени , Перми, Новосибирске, Омске, Ростове, Челябинске, Архангельске.

Ольга Прохорова

— У моих родителей в Тутаеве тоже обыск. Изымают компьютер, — сообщает замначальника штаба Навального в Ярославле Александр Смирнов.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Иван
    12 сен 2019 в 09:46

    Вот один день назад Лисицын написал - очень жаль если власть продолжит закручивать гайки, ни к чему хорошему это не приведет. Власть продолжила. Я не сторонник Навального, но тех кто огульно кричит "да они сами такие" хотел бы спросить - а вы проверяли? испытывали их властью? или у вас есть другая реальная оппозиция, кроме финансируемых из бюджета ЛДПР/КПРФ/СР ,которая что то поменяет вокруг? нет - ну вот и не надо ваших кремлевских скриптов "да они сами такие"

    Царь Свиней
    12 сен 2019 в 09:30

    Тупая возня для лохов, простите, электората.

    Моисей Израилевич
    12 сен 2019 в 09:28

    Давно пора.