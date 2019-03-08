«Выгнали из партии и украли идею»: ярославский депутат обвинил главу Центробанка в плагиате

Глава ЦБ сообщила о скором начале обсуждения новой пенсионной концепции
Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский заявил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина направо и налево рассказывает его идею об упразднении Пенсионного фонда России.
— Для экономики пенсионные накопления — это важнейший источник длинных денег. Именно поэтому мы считаем приоритетом на ближайшее время внедрение индивидуального пенсионного капитала, который должен вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений, — заявила накануне Набиуллина.
Депутат Петровский недоумевает, почему во власти Набиуллину хвалят за прекрасные идеи, когда она говорит об этом, а его за те же слова выгнали из фракции «Единая Россия» в ярославском муниципалитете.
— Видно, что у правительства нет своих идей, они ищут интересные идеи и копируют их, — поделился мнением депутат. — Это говорит о слабости власти в прогнозировании и планировании. Правда, Набиуллина говорит только о 6% — накопительной части. Видимо, боясь смелости идеи, она не трогает страховую часть. А те члены Госдумы, которые говорили о моей безответственности, мало разбираются в том, чем заниматься должны.
Дмитрий Петровский попал в рейтинг блогера Ильи Варламова «Главные фейлы чиновников в 2018-м». Обошёл таких медийных персонажей, как Аман Тулеев, Петр Толстой, Элла Памфилова. И забрал первое место. Такое внимание Петровский заслужил своим взрывным высказыванием об отмене Пенсионного фонда.
Ярославский депутат в прошлом году действительно регулярно и внезапно выдавал финты — то топтал айпад в знак протеста против американских санкций, то потребовал отменить пенсии. Ну и под конец года, выгнанный из фракции «Единой России», попрощался с уже бывшими единомышленниками стихами.