«Выгнали из партии и украли идею»: ярославский депутат обвинил главу Центробанка в плагиате

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский заявил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина направо и налево рассказывает его идею об упразднении Пенсионного фонда России.



— Для экономики пенсионные накопления — это важнейший источник длинных денег. Именно поэтому мы считаем приоритетом на ближайшее время внедрение индивидуального пенсионного капитала, который должен вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений, — заявила накануне Набиуллина.



Депутат Петровский недоумевает, почему во власти Набиуллину хвалят за прекрасные идеи, когда она говорит об этом, а его за те же слова выгнали из фракции «Единая Россия» в ярославском муниципалитете.

