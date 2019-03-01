Принимал халтуру от подрядчиков за деньги: как в Ярославле чиновника поймали на серии взяток

Игорь Соколовский занимался благоустройством, будучи замглавы администрации
В начале года в Ярославле задержали по уголовным делам о взятках сразу двух чиновников. Одним из них оказался 62-летний заместитель главы территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Игорь Соколовский. На территории районов он контролировал, как соблюдались правила благоустройства города, выписывал штрафы. А также принимал работы по мелким муниципальным контрактам по благоустройству районов, следил за тем, чтобы в районах не было несанкционированных свалок.
76.RU стали известны эксклюзивные подробности из уголовного дела в отношении чиновника, которого задержали сотрудники ярославского управления ФСБ.
Источник 76.RU сообщает сразу о нескольких эпизодах громкого дела — о получении сумм (чаще всего в 20–30 тысяч рублей) каждый месяц, а то и несколько раз в месяц с конца мая прошлого года.
— 8 июня, находясь в машине «Лада-Калина» у здания территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов на Московском проспекте, Соколовский получил 30 тысяч рублей за невнесение представлений об устранении нарушений правил благоустройства Ярославля, — рассказал источник 76.RU.
По чуть-чуть, но постоянно
Последующие установленные эпизоды сыпались один за другим: в начале июля и снова в машине «Лада-Калина» прямо под окнами администрации чиновнику передали ещё 30 тысяч рублей за аналогичное бездействие. 24 июля ситуация повторилась: снова эта же модель машины, снова 30 тысяч рублей за то, чтобы не наказывали нарушителей правил благоустройства города. В начале и в конце августа таким же способом передали 20 и 40 тысяч рублей. Во всех этих эпизодах усмотрели признаки преступлений по частям 1 и 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом через посредника и в значительном размере).
17 августа было передано ещё 30 тысяч рублей у здания в самом центре города на улице Нахимсона от директора фирмы за то, чтобы решить вопрос — убрать ограждения, мешающие проезду к стройке.
Ещё один эпизод, по данным нашего источника, был в октябре. Соколовского называют причастным к взятке от директора фирмы, которая выполняла контракт по благоустройству района, связанный с уборкой несанкционированных свалок. Чиновник должен был получить деньги за обещание своевременной оплаты этого контракта со стороны мэрии. Ставка озвучивалась в 10% от цены контракта.
Ещё 20 тысяч рублей передали в июле на улице Маланова, 4. Затем в сентябре и снова в «Ладе-Калине» — ещё 20 тысяч. В первой половине октября есть эпизод в администрации района, где передали 40 тысяч рублей.
— В первой половине ноября в автомобиле «Лада-Калина» на парковке Соколовский получил 63 тысячи рублей за рублей за оказание им содействия в заключении фиктивного договора с управляющей компанией на оказание услуг по утилизации мусора вдоль дорог и несанкционированных свалок, — рассказал источник 76.RU.
Ещё одну сумму в 30 тысяч давали частями: 15 тысяч наличными — у здания администрации во второй половине октября, вторую половину должны были перечислить через благотворительный фонд. Эти деньги чиновнику занесли за то, чтобы он не заметил несанкционированной свалки строительного мусора.
Взяли чиновника 16 января с поличным, когда Соколовский получал 60 тысяч рублей за то, что должен был принять халтурные работы от подрядчика. Деньги передавала женщина, которая на тот момент уже сотрудничала со спецслужбами. Этот эпизод отнесли к части 3 статьи 290 УК РФ — получение взятки за незаконные действия.
В итоге уголовное дело в отношении замглавы администрации возбудили по части 5 этой статьи, которая подразумевает взятку в крупном размере, вымогательство взятки либо преступление, совершённое группой лиц по предварительному сговору. По этой статье грозит огромный штраф (до 4 миллионов рублей) и срок до 12 лет.
Игорь Соколовский в 2016 году был назначен на пост первого заместителя директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. Позже стал заместителем главы Фрунзенского и Красноперекопского районов, в этой должности работал почти до конца прошлого года.
Сейчас чиновник находится в СИЗО, а на его место назначен новый замглавы — Дмитрий Сергеев.
Когда по делу о крупной взятке осудили экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, ему суд назначил 12,5 года лишения свободы и огромный штраф. А экс-мэру Рыбинска Юрию Ласточкину дали 8,5 года и штраф.
Удобнее читать новости в Telegram? Подписывайтесь на наш канал!
А теперь взглянем на его возраст и посчитаем по годкам,сколько наберётся мелких взяточек?