Принимал халтуру от подрядчиков за деньги: как в Ярославле чиновника поймали на серии взяток

В начале года в Ярославле задержали по уголовным делам о взятках сразу двух чиновников. Одним из них оказался 62-летний заместитель главы территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Игорь Соколовский. На территории районов он контролировал, как соблюдались правила благоустройства города, выписывал штрафы. А также принимал работы по мелким муниципальным контрактам по благоустройству районов, следил за тем, чтобы в районах не было несанкционированных свалок. 76.RU стали известны эксклюзивные подробности из уголовного дела в отношении чиновника, которого задержали сотрудники ярославского управления ФСБ.



Источник 76.RU сообщает сразу о нескольких эпизодах громкого дела — о получении сумм (чаще всего в 20–30 тысяч рублей) каждый месяц, а то и несколько раз в месяц с конца мая прошлого года.

— 8 июня, находясь в машине «Лада-Калина» у здания территориальной администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов на Московском проспекте, Соколовский получил 30 тысяч рублей за невнесение представлений об устранении нарушений правил благоустройства Ярославля, — рассказал источник 76.RU.



По чуть-чуть, но постоянно

Деньги нередко передавали в машине у здания администрации Фото: Александра Савельева

Последующие установленные эпизоды сыпались один за другим: в начале июля и снова в машине «Лада-Калина» прямо под окнами администрации чиновнику передали ещё 30 тысяч рублей за аналогичное бездействие. 24 июля ситуация повторилась: снова эта же модель машины, снова 30 тысяч рублей за то, чтобы не наказывали нарушителей правил благоустройства города. В начале и в конце августа таким же способом передали 20 и 40 тысяч рублей. Во всех этих эпизодах усмотрели признаки преступлений по частям 1 и 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом через посредника и в значительном размере).



17 августа было передано ещё 30 тысяч рублей у здания в самом центре города на улице Нахимсона от директора фирмы за то, чтобы решить вопрос — убрать ограждения, мешающие проезду к стройке. Ещё один эпизод, по данным нашего источника, был в октябре. Соколовского называют причастным к взятке от директора фирмы, которая выполняла контракт по благоустройству района, связанный с уборкой несанкционированных свалок. Чиновник должен был получить деньги за обещание своевременной оплаты этого контракта со стороны мэрии. Ставка озвучивалась в 10% от цены контракта.

Ещё 20 тысяч рублей передали в июле на улице Маланова, 4. Затем в сентябре и снова в «Ладе-Калине» — ещё 20 тысяч. В первой половине октября есть эпизод в администрации района, где передали 40 тысяч рублей.

— В первой половине ноября в автомобиле «Лада-Калина» на парковке Соколовский получил 63 тысячи рублей за рублей за оказание им содействия в заключении фиктивного договора с управляющей компанией на оказание услуг по утилизации мусора вдоль дорог и несанкционированных свалок, — рассказал источник 76.RU.