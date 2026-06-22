Премьер-министр Британии Стармер уходит в отставку: причины и что будет дальше

Стармер подвергался критике со стороны коллег Источник: Kin Cheung / AP Photo

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Я ухожу с поста лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я поговорил с Его Величеством королем и сообщил ему о своем решении», — заявил Стармер.

Почему премьер уходит

Несомненно, решение Стармера принято небезосновательно. На это есть несколько причин, попробуем в них разобраться.

Провалы в нескольких сферах и критика Трампом

Президент США Дональд Трамп прямо указал на две главные причины отставки Стартера: неудачи в миграционной политике и в энергетике (в частности, вопросы открытия новых нефтяных месторождений в Северном море). В американском обществе эти темы вызывали серьёзное недовольство.

«Он потерпел серьезную неудачу в двух очень важных вопросах: ИММИГРАЦИИ И ЭНЕРГЕТИКЕ (ОТКРЫТИЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В СЕВЕРНОМ МОРЕ!). Желаю ему всего наилучшего!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Весной источник The Telegraph сообщил, что глава Белого дома называл британского премьера неудачником.

«Он просто считает, что у Стармера нет будущего», — говорил собеседник.

Сам Трамп заявлял, что «очень разочарован» Стармером из-за отказа в помощи в войне с Ираном.

Поражение на местных выборах и недовольство парламента

В мае 2026 года лейбористы потеряли сотни мест в муниципальных советах Англии. Стармер публично взял на себя ответственность за этот результат, но внутри партии это только усилило недовольство политиком.

Кроме того, чиновники массово стали покидать свои посты из‑за нежелания работать с премьер‑министром. Газета The Guardian сообщила, что четыре представителя Лейбористской партии отказались от должностей из‑за того, что Стармер не уходит в отставку на фоне растущего недоверия парламента.

Потеря поддержки внутри Лейбористской партии

Около сотни депутатов-лейбористов публично потребовали от премьера уйти. Источники в окружении Стармера отмечали, что у него практически не осталось поддержки.

Sky News сообщил, что один из высокопоставленных членов Лейбористской партии потребовал от Стармера не затягивать с отставкой. Речь идёт о том, чтобы избежать длительного процесса с выборами нового лидера партии и, соответственно, нового главы британского правительства.

Вероятно, причина в том, что среди однопартийцев Стармера уже есть явный фаворит на эту роль. Им считают Эндрю (Энди) Бернема — 56‑летнего экс‑мэра Большого Манчестера (занимал пост с 2017 по 2026 год).

По информации The Telegraph, некоторые в партии считают, что Энди Бернем может занять пост лидера лейбористов без проведения конкурса, то есть его кандидатуру готовы поддержать без дополнительных выборов.

Личные размышления

По данным СМИ, Стармер провёл выходные в загородной резиденции Чекерс, где вместе с семьёй и советниками взвешивал решение. В итоге он пришёл к выводу, что дальнейшее пребывание на посту ведёт к ещё большему расколу, и счёл своим долгом уйти, чтобы дать партии шанс на воссоединение.

Что может поменяться

Команда Стармера уже начала подготовку к передаче дел. К примеру, главный секретарь премьер-министра встречался с представителями команды Бернема. Рассмотрим вероятные сценарии после смены власти.

Скорее всего, лидером Лейбористской партии и новым премьер-министром станет Энди Бернем. Недавно он одержал убедительную победу на довыборах в парламент (в округе Мейкерфилд), это открыло ему путь к выдвижению на пост лидера партии.

Новый премьер, вероятно, скорректирует приоритеты партии. Во внутренней политике это может быть акцент на других решениях по экономике, жилью или здравоохранению. Во внешней политике радикальных перемен ждать не стоит. Эксперты предполагают, что общий курс (например, в вопросах отношений с США, ЕС или поддержки Украины) сохранится.