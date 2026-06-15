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Политика Война на Ближнем Востоке Иран и США заключили соглашение о мире после месяцев войны: что о нем известно

Иран и США заключили соглашение о мире после месяцев войны: что о нем известно

Обе стороны подтвердили завершение конфликта

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Иран отметил, что всё еще не доверяет США | Источник: Vahid Salemi / AP PhotoИран отметил, что всё еще не доверяет США | Источник: Vahid Salemi / AP Photo

Иран отметил, что всё еще не доверяет США

Источник:

Vahid Salemi / AP Photo

Иран и США достигли мирного соглашения после нескольких месяцев вооруженного конфликта. Об этом заявили власти обеих стран в ночь на 15 июня. Рассказываем, что известно о договоренностях.

Первым о заключении соглашения рассказал премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в соцсети X. Он отметил, что после интенсивных переговоров при посредничестве Исламабада стороны наконец договорились о немедленном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что снимает морскую блокаду против Ирана.

«Поздравляю всех! Я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно разрешаю немедленное снятие военно-морской блокады США. Корабли мира, заводите моторы! Пусть нефть течет!» — написал он в Truth Social.

Заместитель МИД Ирана Казем Гарибабади также подтвердил, что с сегодняшнего дня объявляется прекращение военных действий на всех фронтах, а также завершается морская блокада США против Ирана.

«В проект меморандума мы включили все наши важные позиции. После официального подписания текст меморандума будет опубликован. Этот меморандум о взаимопонимании не означает доверия к врагу, напротив, он был составлен с учетом отсутствия доверия. Мы будем контролировать выполнение обязательств со стороны США», — приводит слова Гарибабади агентство Tasnim.

Официальная церемония подписания меморандума состоится 19 июня в Швейцарии. После этого главы делегаций обеих сторон обсудят порядок дальнейших переговоров, которые будут длиться 60 дней. Ранее мы публиковали предварительное содержание документа с договоренностями.

Военные действия между США и Ираном начались 28 февраля. В апреле стороны согласились на прекращение огня до заключения сделки, однако долго не могли договориться об условиях. При этом несколько раз перемирие срывалось и противники атаковали друг друга. В конце прошлой недели Дональд Трамп объявил о завершении войны с Ираном.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Иран США Война на Ближнем Востоке Переговоры Перемирие
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Комментарии
1
Гость
42 минуты
Ассасины честные и мирные, мамой клянусь д он
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Гость
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