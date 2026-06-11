«Они хотят заключить сделку»: Трамп объявил о завершении войны с Ираном

Около 2 месяцев стороны не могли договориться об условиях мира Источник: Evan Vucci / AP Photo

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты договорились о завершении войны с Ираном. По его словам, стороны достигли отличного соглашения. Планируется, что документ подпишут уже на этой неделе.

«Мы только что достигли отличных договоренностей о прекращении войны с Ираном. Мы закончим оформление документов. Это должно быть сделано в течение нескольких дней», — сказал Трамп.

По его словам, у сторон есть соглашение, по которому у Ирана не будет ядерного оружия. Подписание сделки, вероятнее всего, состоится в Европе. Трамп отметил, что представители США и Ирана могут встретиться уже в ближайшие выходные — 13 и 14 июня.

«Ормузский пролив официально откроется, как только мы подпишем соглашение. А это может быть скоро, очень скоро. Возможно, в эти выходные дни, в Европе. Меня там не будет, но (вице-президент США. — Прим. ред.) Джей Ди Вэнс будет там… Они хотят заключить сделку гораздо больше, чем я. Я не хочу устанавливать крайний срок для заключения сделки», — сказал президент.

Американский лидер также уточнил, что уже поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также с лидерами Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. На момент публикации Иран официально не прокомментировал заявление Трампа.