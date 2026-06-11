США прилетят на переговоры в Москву: что известно о предстоящем визите спецпосланников Трампа

Последний раз стороны встречались в марте Источник: Kremlin.ru

Cпецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Их переговоры состоятся уже в этом месяце.

«Мы не хотим давать четкие временные рамки, но мы в постоянном контакте. Мы неоднократно разговаривали на этой неделе и ожидаем, что что-то в итоге произойдет. Не хотел бы называть конкретные даты, но еще будет обычная встреча в июне», — сказал он в интервью газете Berliner Zeitung.

На этой встрече Россия и США продолжат диалог сторон.

Последний раз российская и американская делегации встречались в марте во Флориде. Тогда группу российских переговорщиков возглавлял Дмитриев, а подробности этой встречи не разглашались.

Кроме того, президент США Дональд Трамп отправит своего спецпосланника не только в Москву, но и Киев. Об этом стало известно в мае этого года.