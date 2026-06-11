НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

сев.

 754мм 61%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,79
EUR 83,08
Разруха в парке
История успеха Мирона Проворова
Где отдохнуть этим летом
Последствия атаки БПЛА
Как следить за своим самочувствием
Афиша на выходные
Изнанка «Премии Муз-ТВ»
Вонь в Ярославле
Полиция нагрянула в бар
Политика Переговоры России и США США прилетят на переговоры в Москву: что известно о предстоящем визите спецпосланников Трампа

США прилетят на переговоры в Москву: что известно о предстоящем визите спецпосланников Трампа

На этой встрече страны продолжат диалог сторон

47
Последний раз стороны встречались в марте | Источник: Kremlin.ruПоследний раз стороны встречались в марте | Источник: Kremlin.ru

Последний раз стороны встречались в марте

Источник:

Kremlin.ru

Cпецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Их переговоры состоятся уже в этом месяце.

«Мы не хотим давать четкие временные рамки, но мы в постоянном контакте. Мы неоднократно разговаривали на этой неделе и ожидаем, что что-то в итоге произойдет. Не хотел бы называть конкретные даты, но еще будет обычная встреча в июне», — сказал он в интервью газете Berliner Zeitung.

На этой встрече Россия и США продолжат диалог сторон.

Последний раз российская и американская делегации встречались в марте во Флориде. Тогда группу российских переговорщиков возглавлял Дмитриев, а подробности этой встречи не разглашались.

Кроме того, президент США Дональд Трамп отправит своего спецпосланника не только в Москву, но и Киев. Об этом стало известно в мае этого года.

Эту информацию подтвердил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он отметил, что сейчас стороны согласовывают график визитов и обсуждают вопросы безопасности и гуманитарного взаимодействия.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Политика Россия США Кирилл Дмитриев Стив Уиткофф Джаред Кушнер Переговоры по урегулированию
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
6 минут
А смысл? США больше не в теме. Их место заняла Европа.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Психолог назвала восемь признаков эмоционального выгорания. Проверьте, есть ли они у вас
Татьяна Швецова
Мнение
Атмосферная провинция с вкусными калачами: что стоит увидеть в Коломне
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
«Бразды пушистые» как котики. Филолог — о том, как заинтересовать ребенка чтением и научить его понимать Пушкина
Екатерина Николаева
Автор мнения
Мнение
«Хулиганам они до фонаря»: учитель объяснил, почему новые оценки за поведение не спасут школы
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Мнение
У Овна — карьера, у Рака — семья: ярославский астролог рассказала, чего ждать от лета каждому знаку
Анна Хрусталёва
астрология
Рекомендуем