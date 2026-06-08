В Армении прошли выборы: кто будет у власти ближайшие пять лет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после того, как проголосовал на парламентских выборах на избирательном участке в Ереване Источник: AFP

Стали известны результаты парламентских выборов в Армении. Партия премьера Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила менее половины голосов после обработки всех бюллетеней. Данные опубликовал ЦИК республики.

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смогла набрать 50% голосов, необходимых для единоличного формирования правительства. Несмотря на это она выиграла парламентские выборы в республике и набрала 49,81% голосов.

Сам Пашинян утверждает, что его партия получит парламентское большинство и назначит министров. В ночь на понедельник премьер объявил о победе его политсилы, тогда ЦИК обработал лишь 10% бюллетеней.

Пашинян заявил, что результат составил 54,64%, но затем этот показатель резко снизился. На вопрос о том, откуда ему известны результаты голосования, если ЦИК еще не подвел итоги, премьер-министр заявил, что на всех участках из его группы есть собственные наблюдатели.

При этом второе место занял блок «Сильная Армения» — 23,29%. Партию возглавляет предприниматель Самвел Карапетян. Третье место у альянса «Армения», экс-президента Роберта Кочаряна. Он набрал 9,94% голосов. Также партия «Процветающая Армения» получила 4%.

По словам представителя «Сильной Армении» Арама Вардеваняна, на выборах зафиксировали множество нарушений. Он отметил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.

Представитель партии «Армения» Ишхан Сагателян рассказал, что власти использовали выборную карусель, запугивали избирателей и пытались повлиять на их волеизъявление.