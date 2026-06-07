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Политика Переговоры России и Украины Спецоперация на Украине Помощник Путина раскрыл детали закрытых контактов России с Украиной

Помощник Путина раскрыл детали закрытых контактов России с Украиной

Того, кто ездил в Киев, многие знают

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На Украину ездил крупный бизнесмен из России с важной миссией | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUНа Украину ездил крупный бизнесмен из России с важной миссией | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

На Украину ездил крупный бизнесмен из России с важной миссией

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Россия сохраняет закрытые контакты с киевским режимом. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, раскрыв новые подробности об общении стран. 

«У нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», — сказал Ушаков, комментируя планы одного российского бизнесмена поехать в Киев, чтобы передать нужную информацию в Москву.

О планах одного предпринимателя привезти из Украины сообщение в ходе пленарной сессии ПМЭФ рассказал президент России Путин. Имени предпринимателя он тогда не назвал. 

«В Киев ездил достаточно крупный бизнесмен. Его многие знают», — также не стал раскрывать журналисту «Вестей» Павлу Зарубину информацию Ушаков. 

Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину показали в установленном порядке, добавил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В установленном порядке… Служебный (порядок. — Прим. ред.). Мы бюрократы, всё делаем в установленном порядке», — ответил Песков Зарубину.

По его словам, РФ принимает во внимание заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Штаты «на стороне Украины». Однако искренность американского президента Дональда Трампа в желании мира всё равно ценит, добавил Песков.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, обращенное к Путину. В нем он предложил провести личную встречу и переговоры. По его мнению, конфликт между странами должен закончиться «в формате между нами и вами». Президент России заявил, что пока не видит смысла встречаться, поскольку России нужны договоренности на длительную перспективу, а не краткосрочная остановка конфликта.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Юрий Ушаков Владимир Путин Владимир Зеленский Мирные переговоры Спецоперация на Украине
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