Россия сохраняет закрытые контакты с киевским режимом. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, раскрыв новые подробности об общении стран.
«У нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», — сказал Ушаков, комментируя планы одного российского бизнесмена поехать в Киев, чтобы передать нужную информацию в Москву.
О планах одного предпринимателя привезти из Украины сообщение в ходе пленарной сессии ПМЭФ рассказал президент России Путин. Имени предпринимателя он тогда не назвал.
«В Киев ездил достаточно крупный бизнесмен. Его многие знают», — также не стал раскрывать журналисту «Вестей» Павлу Зарубину информацию Ушаков.
Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину показали в установленном порядке, добавил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«В установленном порядке… Служебный (порядок. — Прим. ред.). Мы бюрократы, всё делаем в установленном порядке», — ответил Песков Зарубину.
По его словам, РФ принимает во внимание заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Штаты «на стороне Украины». Однако искренность американского президента Дональда Трампа в желании мира всё равно ценит, добавил Песков.
Лидер киевского режима Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, обращенное к Путину. В нем он предложил провести личную встречу и переговоры. По его мнению, конфликт между странами должен закончиться «в формате между нами и вами». Президент России заявил, что пока не видит смысла встречаться, поскольку России нужны договоренности на длительную перспективу, а не краткосрочная остановка конфликта.