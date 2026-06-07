Помощник Путина раскрыл детали закрытых контактов России с Украиной

На Украину ездил крупный бизнесмен из России с важной миссией Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Россия сохраняет закрытые контакты с киевским режимом. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, раскрыв новые подробности об общении стран.

«У нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», — сказал Ушаков, комментируя планы одного российского бизнесмена поехать в Киев, чтобы передать нужную информацию в Москву.

О планах одного предпринимателя привезти из Украины сообщение в ходе пленарной сессии ПМЭФ рассказал президент России Путин. Имени предпринимателя он тогда не назвал.

«В Киев ездил достаточно крупный бизнесмен. Его многие знают», — также не стал раскрывать журналисту «Вестей» Павлу Зарубину информацию Ушаков.

Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину показали в установленном порядке, добавил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В установленном порядке… Служебный (порядок. — Прим. ред.). Мы бюрократы, всё делаем в установленном порядке», — ответил Песков Зарубину.

По его словам, РФ принимает во внимание заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Штаты «на стороне Украины». Однако искренность американского президента Дональда Трампа в желании мира всё равно ценит, добавил Песков.