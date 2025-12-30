НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Политика Спецоперация на Украине Зеленский заявил, что готов покинуть пост президента. Но при одном условии

Зеленский заявил, что готов покинуть пост президента. Но при одном условии

Он высказался по двум острым политическим вопросам

214
Зеленский ответил на важный вопрос американского журналиста | Источник: Zelenskiy / Official / TelegramЗеленский ответил на важный вопрос американского журналиста | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Зеленский ответил на важный вопрос американского журналиста

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News сделал два ключевых заявления, касающихся как внутренней политики, так и военной стратегии. Рассказываем, о чем сообщил политик.

О президентских выборах и своем будущем

В интервью речь зашла о часто обсуждаем на данный момент вопросе — когда Зеленский покинет президентский пост. Журналист уточнил, готов ли политик сделать это после завершения конфликта. Он дал утвердительный ответ: «Да». Зеленский подтвердил, что не намерен оставаться президентом после окончания боевых действий.

Напомним, что очередные президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения. Ранее, в декабре, после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов, Зеленский поручил Верховной Раде начать работу над соответствующим законопроектом.

О ситуации в Донбассе

Отдельно Зеленский прокомментировал возможность вывода украинских войск с территории Донбасса, заявив, что такой шаг невозможен.

«Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам», — подчеркнул президент.

Контекст

Вопрос о легитимности украинской власти на фоне отмены выборов неоднократно поднимался на международной арене. Президент России Владимир Путин, в частности, ранее заявлял, что считает единственным легитимным органом власти на Украине Верховную Раду и ее спикера.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Зеленский Украина Выборы
