Зеленский заявил, что готов покинуть пост президента. Но при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News сделал два ключевых заявления, касающихся как внутренней политики, так и военной стратегии. Рассказываем, о чем сообщил политик.
О президентских выборах и своем будущем
В интервью речь зашла о часто обсуждаем на данный момент вопросе — когда Зеленский покинет президентский пост. Журналист уточнил, готов ли политик сделать это после завершения конфликта. Он дал утвердительный ответ: «Да». Зеленский подтвердил, что не намерен оставаться президентом после окончания боевых действий.
Напомним, что очередные президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения. Ранее, в декабре, после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов, Зеленский поручил Верховной Раде начать работу над соответствующим законопроектом.
О ситуации в Донбассе
Отдельно Зеленский прокомментировал возможность вывода украинских войск с территории Донбасса, заявив, что такой шаг невозможен.
«Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам», — подчеркнул президент.
Контекст
Вопрос о легитимности украинской власти на фоне отмены выборов неоднократно поднимался на международной арене. Президент России Владимир Путин, в частности, ранее заявлял, что считает единственным легитимным органом власти на Украине Верховную Раду и ее спикера.