Зеленский заявил, что готов покинуть пост президента. Но при одном условии

Зеленский ответил на важный вопрос американского журналиста Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News сделал два ключевых заявления, касающихся как внутренней политики, так и военной стратегии. Рассказываем, о чем сообщил политик.

О президентских выборах и своем будущем

В интервью речь зашла о часто обсуждаем на данный момент вопросе — когда Зеленский покинет президентский пост. Журналист уточнил, готов ли политик сделать это после завершения конфликта. Он дал утвердительный ответ: «Да». Зеленский подтвердил, что не намерен оставаться президентом после окончания боевых действий.

Напомним, что очередные президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года , однако они были отменены из-за военного положения. Ранее, в декабре, после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов, Зеленский поручил Верховной Раде начать работу над соответствующим законопроектом.

О ситуации в Донбассе

Отдельно Зеленский прокомментировал возможность вывода украинских войск с территории Донбасса, заявив, что такой шаг невозможен.

«Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам», — подчеркнул президент.

Контекст