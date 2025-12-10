«Саше всё хуже и хуже». На Урале инвалиду, который вернулся с СВО, отказали в выплатах

Александр любил помогать людям Источник: благотворительный фонд «Доброе дело»

Волонтер из Первоуральска Свердловской области Александр Русинов раньше участвовал в поисках людей и выезжал на места чрезвычайных ситуаций. Он всегда старался быть там, где людям требовалась его помощь. Теперь большую часть своей жизни доброволец проводит на обследованиях в больницах.

В 2022 году он ушел на СВО. Вернувшись из зоны спецоперации, боец стал инвалидом. У него начались приступы эпилепсии, проблемы с памятью и речью.

Военно-врачебная комиссия установила, что причиной инвалидности бойца стало «общее заболевание», а не травмы или увечья, полученные во время службы. Из-за этого бывший участник СВО не может получить страховку и единовременную выплату. По закону, с таким медзаключением они ему не положены.

Александр обратился в суд и просит провести независимую врачебную экспертизу. Он уверен, что его здоровье подкосила травма, которую не зафиксировали в госпитале. А ее последствия проявились уже когда он был на гражданке. Подробности — в материале Е1.RU.

История добровольца

Александр вырос в Первоуральске. До СВО работал сборщиком металлоконструкций. А за несколько лет до этого строил корабли и подводные лодки в Санкт-Петербурге. Но главным своим призванием он всегда считал помощь людям. Судьба нередко подкидывала ему шансы проявить себя на этом поприще.

«Однажды я ехал в поезде. В вагоне стало плохо бабушке. Я вызвался помочь. С проводником зашли в купе. Пожилая женщина показала на сумку, где у нее хранится инсулин. А там — пусто. Мы дробили рафинад и поили ее теплой сладкой водой. На станции пассажирку передали медикам. В такие моменты есть доли секунды на принятие правильного решения», — вспоминает случай из жизни Александр.

В 2019 году Александр вступил в отряд «ЛизаАлерт», стал волонтером добровольческого гуманитарного корпуса ХМАО и фонда «Доброе дело». Он выезжал в точки чрезвычайных ситуаций и участвовал в поисках пропавших людей.

«Если случается какое ЧП в Первоуральске, мы вдвоем с напарником шли на поиск. Так нашли человека, который находился четверо суток в лесу. Однажды ученик коррекционной школы потерялся, двое суток искали, нашли, слава богу, — вспоминает волонтерскую жизнь Александр. — Бывало, сутками не спали в борьбе с природными стихиями. Выезжали на тушение лесных пожаров».

«Попал под минометный обстрел»

Как рассказала E1.RU жена Александра, до спецоперации он даже не обращался в больницы. Женщина говорит, у супруга не было проблем со здоровьем. На передовой боец пробыл всего несколько месяцев, когда началась его долгая история болезни.

«11 января он попал под минометный обстрел и был завален бревнами от блиндажа, не смог отступать сам, его тащили ребята из роты. В полевых условиях никто не мог понять, от чего он плохо ходит. В первом госпитале его продержали три дня и отправили в часть. На контузию никто не обследовал. Ранений нет — и ладно», — рассказывает жена Александра.

Александр не может добиться выплат Источник: читатель E1.RU

Увечий и травм врачи тогда не зафиксировали. Сначала поставили диагноз ОРЗ, а когда состояние стало хуже, при обследовании выявили гепатит и неврологическое заболевание спины. После выписки ему дали месячный отпуск для восстановления. Через 30 дней он вернулся на СВО и вскоре снова оказался в госпитале. После этого бойца отправили в Екатеринбург на военно-врачебную комиссию.

«Когда он вернулся, он сильно хромал и рука у него висела. Диагноз ему поставили радикулопатия (неврологическое заболевание, характеризующееся сдавливанием нервных корешков спинного мозга. — Прим. ред.), а через девять месяцев после того, как он вернулся, у него началась эпилепсия», — рассказывает супруга бойца.

По состоянию здоровья Александра уволили с воинской службы. Но на тот момент, говорит его супруга, оно не было настолько серьезным, как сейчас. Он пробовал вернуться к волонтерской жизни и даже ездил в Курган, где в 2024 году произошло масштабное наводнение.

Александр на выезде в Курган Источник: гуманитарный добровольческий корпус

Но приступы участились, сейчас у мужчины нарушена речь, плохо видит один глаз и практически не слышит правое ухо, началась деменция. Всё это проявилось, когда он уже был на гражданке.

«Мы ходим от одного врача к другому. Безразличие в глазах. Отписки. Время идет, а Саше всё хуже и хуже», — говорит жена Александра.

Теперь инвалид третьей группы пытается доказать, что его состояние связано с боевым прошлым. Но каждый раз получает одинаковые ответы. Диагноз, из-за которого его уволили со службы, не входит в спецперечень увечий. А значит, бойцу не положены единовременная выплата и страховка.

«Указанные в медицинских документах диагнозы заболеваний, которые были установлены в период вашего лечения в военно-медицинских организациях, в перечень [увечий (ранений, травм, контузий)] не входят», — так ответили бывшему участнику СВО в «Главном центре военно-врачебной экспертизы» Министерства обороны.

«Управлением социальной политики в порядке межведомственного взаимодействия запрошены сведения, необходимые для предоставления единовременной денежной выплаты. Факт получения заявителем ранения (увечья, травмы, контузии) во время участия в специальной военной операции документально не подтвержден», — ответили Александру в управлении социальной политики.

Супруга Александра признается, что ей больно смотреть, как страдает ее муж. Из-за болезни ему пришлось оставить работу и свое призвание.

«Он столько сделал для людей, будучи волонтером. Я свидетель, хоть ночь, хоть холод, шел и искал потерянных людей, собирал мусор по реке Чусовой с другими волонтерами. На паводок ездил. А сейчас ему никто даже за деньги не может помочь», — говорит жена Александра.

Есть ли шанс на выплаты?

Александр обратился в суд. Он просит пересмотреть причины своей инвалидности и настаивает, что она возникла из-за травмы, полученной на СВО.

«По делу нужно назначать судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить, находится ли это заболевание в причинно-следственной связи с теми травмами, которые он получал на СВО. Если у него будет доказательство, что он получил черепно-мозговую травму во время участия в спецоперации, то, может быть, у него и появится шанс», — говорит екатеринбургский юрист Сергей Тетерин.

Обновлено:

Как сообщили представители Министерства обороны РФ, Русинов уволен с военной службы по состоянию здоровья с присвоением категории годности к военной службе «В» (ограниченно годен).

«Согласно заключению военно-врачебной комиссии, заболевание военнослужащего не входит в перечень увечий (ранений, травм, контузий), относящихся к тяжелым или легким, при наличии которых принимается решение о наступлении страхового случая по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих, т. к. получено не в период прохождения военной службы», — сообщили в ведомстве.

Представители Министерства также подчеркнули, что Александр вправе обратиться в судебные инстанции для проведения судебно-медицинской экспертизы.