Политика Оппозиционные партии на выборах в Молдавии набирают больше голосов, чем правящая

Явка составила чуть больше 50%

115
Не все партии допустили до выборов | Источник: Лина Саитова / 116.RUНе все партии допустили до выборов | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Не все партии допустили до выборов

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Оппозиционные партии на парламентских выборах в Молдавии набрали в общей сложности почти 50%. У нынешней правящей партии «Действие и солидарность» — около 44,5%.

Данные вечером 28 сентября представляет Центральная избирательная комиссия Молдавии по итогам подсчета 80% голосов. В частности, Патриотический блок набирает около 28%, блок «Альтернатива» — 8,7%, «Наша партия» — 6,5%, «Демократия дома» — 6%. Явка составила чуть больше 52,07%.

Голосование на парламентских выборах в Молдавии состоялось 28 сентября. Участвовали 15 политических партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Для получения мест в однопалатном парламенте они должны набрать соответственно 5%, 7% и 2%. Ранее опросы показывали, что абсолютного большинства может не получить ни одна партия.

За голоса избирателей боролись 22 конкурента. Среди них — 14 партий, четыре предвыборных блока и четыре независимых кандидата. Правда, не всем удалось дойти до финиша: в день голосования ЦИК снял с дистанции партию «Великая Молдова», а все голоса, отданные за неё, признали недействительными.

Женя Авербах
корреспондент
Выборы Оппозиция Партия
