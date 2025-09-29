Оппозиционные партии на выборах в Молдавии набирают больше голосов, чем правящая

Оппозиционные партии на парламентских выборах в Молдавии набрали в общей сложности почти 50%. У нынешней правящей партии «Действие и солидарность» — около 44,5%.



Данные вечером 28 сентября представляет Центральная избирательная комиссия Молдавии по итогам подсчета 80% голосов. В частности, Патриотический блок набирает около 28%, блок «Альтернатива» — 8,7%, «Наша партия» — 6,5%, «Демократия дома» — 6%. Явка составила чуть больше 52,07%.



Голосование на парламентских выборах в Молдавии состоялось 28 сентября. Участвовали 15 политических партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Для получения мест в однопалатном парламенте они должны набрать соответственно 5%, 7% и 2%. Ранее опросы показывали, что абсолютного большинства может не получить ни одна партия.

