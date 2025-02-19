«РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине»: Путин выступил с заявлением после первой встречи России с США

Путин оценил результат первых переговоров Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Россия готова вернуться к обсуждению украинского конфликта за столом переговоров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе визита на научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.

— РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине, — сказал Владимир Путин.

Он также высоко оценил результаты встречи с США, которая состоялась в Саудовской Аравии.

— Результат есть. Со стороны США были совсем другие люди, которые открыты к переговорам без предвзятости. Мы договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, — отметил президент.

Путин сообщил, что с удовольствием встретится с Трампом, но это мероприятие должно быть подготовлено. Для этого надо добиться проработки самых важных вопросов, в том числе по Украине. И посредники в диалоге между Россией и США не нужны, уверен Путин. Президент также обещал проинформировать участников БРИКС о результатах переговоров со Штатами.

По словам главы РФ, Трамп тоже понимает, что быстро решить украинский кризис не выйдет. Ему пришлось изменить позицию, что это возможно после получения данных на посту президента.

Первостепенное внимание Россия уделяет ситуации с украинским вопросом, но уже начала улучшать совместную работу с США по другим направлениям.

— Это и Ближний Восток в широком смысле этого слова, имея в виду [ситуацию] в Сирии, палестино-израильское урегулирование и так далее. Там очень много вопросов, в решение которых вовлечены и Соединенные Штаты, и Российская Федерация, — добавил президент.