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Политика Ярославну назначили новым министром в регионе. Чем она будет руководить

Ярославну назначили новым министром в регионе. Чем она будет руководить

Что известно о Марине Старостиной

1 841
21 комментарий

Марина Старостина возглавила одно из региональных министерств

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В правительстве Ярославской области вновь кадровые перестановки. В Министерстве конкурентной политики сменился руководитель. Свой пост покинула Екатерина Набатова. На ее место назначили Марину Старостину.

— Она — коренная ярославна, окончила юридический факультет ЯрГУ имени П. Г. Демидова, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Известно, что чиновница с 2006 года работает в структурах областного правительства. Власти сообщили, что она прошла путь по карьерной лестнице от юрисконсульта до заместителя директора регионального департамента государственного заказа. Последние полтора года Марина Старостина руководила Центром конкурентной политики и мониторинга.

Это не единственная перемена в правительственных структурах. Губернатор Михаил Евраев также сообщил, что официально вступил в должность министра цифрового развития Артем Глахенгаузен.

— Ирина Ширшова утверждена министром культуры, — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Руководитель Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрий Фомин переходит на новую работу, — уточнил глава региона.

Кто заменит Дмитрия Фомина, пока не сообщается.

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Министр Кадровые перестановки Правительство Ярославской области
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Комментарии
21
Гость
1 час
Да бог с ним... Назначили и назначили... Местная, так местная... Но хотелось бы понимания, чем занимается целое министерство и какую конкурентно-политическую работу осуществляет? Т. е. в чем смысл его существования и каких результатов сие ведомство достигло с момента своего образования? А то не совсем понятно, насколько нужен штат этого министерства и не стоит ли избавиться от него как от лишнего балласта?
Гость
2 часа
Почему то на ум сразу приходит басня Крылова.
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