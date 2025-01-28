Ярославну назначили новым министром в регионе. Чем она будет руководить

В правительстве Ярославской области вновь кадровые перестановки. В Министерстве конкурентной политики сменился руководитель. Свой пост покинула Екатерина Набатова. На ее место назначили Марину Старостину.
— Она — коренная ярославна, окончила юридический факультет ЯрГУ имени П. Г. Демидова, — рассказали в правительстве Ярославской области.
Известно, что чиновница с 2006 года работает в структурах областного правительства. Власти сообщили, что она прошла путь по карьерной лестнице от юрисконсульта до заместителя директора регионального департамента государственного заказа. Последние полтора года Марина Старостина руководила Центром конкурентной политики и мониторинга.
Это не единственная перемена в правительственных структурах. Губернатор Михаил Евраев также сообщил, что официально вступил в должность министра цифрового развития Артем Глахенгаузен.
— Ирина Ширшова утверждена министром культуры, — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — Руководитель Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрий Фомин переходит на новую работу, — уточнил глава региона.
Кто заменит Дмитрия Фомина, пока не сообщается.