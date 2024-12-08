Башар Асад жив: стало известно, где скрывается президент Сирии, отдавший власть боевикам

Фасад здания правительства, на котором изображен Асад, изрешетили пулями Источник: Омар Альбам AP Photo











Президент Сирии Башар Асад с членами семьи прибыл в Москву. Россия предоставила им убежище, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле.

— Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса, исходя из необходимости возобновить переговоры под эгидой ООН, — заявил источник. — Российские официальные лица находятся в контакте с лидерами вооруженной сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

Напомним, Асад покинул свой пост и бежал из республики после того, как сирийские боевики взяли под контроль столицу страны Дамаск. Политик пытался договориться с оппозицией о передаче власти, но его план не увенчался успехом.

В настоящее время в республике остается премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. Он заявил, что готов сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не портить госсобственность. По информации Al Jazeera, Гази покинул свой дом и направился в отель в Дамаске, чтобы передать власть оппозиции.