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Политика Башар Асад жив: стало известно, где скрывается президент Сирии, отдавший власть боевикам

Башар Асад жив: стало известно, где скрывается президент Сирии, отдавший власть боевикам

О судьбе политика было ничего не известно несколько часов

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16 комментариев

Фасад здания правительства, на котором изображен Асад, изрешетили пулями

Источник:

Президент Сирии Башар Асад с членами семьи прибыл в Москву. Россия предоставила им убежище, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле.

— Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса, исходя из необходимости возобновить переговоры под эгидой ООН, — заявил источник. — Российские официальные лица находятся в контакте с лидерами вооруженной сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

Напомним, Асад покинул свой пост и бежал из республики после того, как сирийские боевики взяли под контроль столицу страны Дамаск. Политик пытался договориться с оппозицией о передаче власти, но его план не увенчался успехом.

В настоящее время в республике остается премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. Он заявил, что готов сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не портить госсобственность. По информации Al Jazeera, Гази покинул свой дом и направился в отель в Дамаске, чтобы передать власть оппозиции.

Министр связи Сирии Ияд аль-Хатыб в эфире телеканала Al-Arabiya утверждает, что захватившие Дамаск боевики гарантировали безопасность оставшимся в столице членам кабинета министров.

ПО ТЕМЕ
Башар Асад Сирия Дамаск Москва Убежище
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Комментарии
16
Инженер1
35 минут
Ещё один нахлебник на бюджете.
MORFIN
33 минуты
кому он теперь нужен?
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