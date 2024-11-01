Военное предприятие и IT-фирма: США ввели новые санкции против ярославских компаний

Какие ярославские производства попали под санкции США Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, «Яндекс.Панорамы»











29 октября США ввели новые санкции против российских предприятий, компаний и граждан. В список попали Евгений Краюшкин из Углича и шесть ярославских предприятий. Как сообщает РИА Новости, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объяснял, что новые ограничения введены за содействие «незаконной агрессии России против Украины».

— В рамках сегодняшних санкций Госдепартамент нацелен на пути обхода санкций, который осуществляется посредством третьих стран, а также против высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны России, оборонных компаний и тех, кто содействует развитию будущей энергетической промышленности и экспорта России, — цитирует агентство госсекретаря.

Санкции — это экономические ограничения, которые вводит одна страна против другой или группы стран, чтобы заставить правительство принять определенное решение. В частности, санкции США подразумевают блокировку имущества и счетов физлиц и предприятий, если такие есть на территории Америки, запрет на импорт продукции в США и запрет на инвестиции штатов в российские производства.

Кто такой Евгений Краюшкин

Ярославец попал в список американских санкций Источник: Евгений Краюшкин











34-летний Евгений Краюшкин родился в Угличе Ярославской области, много лет назад после школы поступил в МГУ и переехал в Москву. Сейчас Евгений работает в компании «Технополь».

ООО «Технополь» — подмосковная компания, основанная в 1992 году. Фирма осуществляет проектирование, изготовление и поставку отечественных испытательных камер TECHNOPOLE. Согласно официальному сайту компании, их оборудование применяется для аэрофотосъемки, гидрографии, метеорологии, морской навигации, в подводных аппаратах и не только.

— Штат компании — 14 сотрудников, из них 9 с высшим инженерно-техническим образованием по основным направлениям деятельности компании, — указано на сайте.

По данным «Контур.Фокуса», на конец 2023 года фирма заработала 187,8 миллиона рублей. «Технополь» получил контракты на общую сумму 1,2 миллиарда рублей, работает с научными центрами, Институтом Океанологии имени П. П. Ширшова РАН и другими организациями.

С 2002 года компания принадлежит Александру Воронкову, он же занимает пост директора. Сам «Технополь» находится под санкциями США и Украины.

Какие предприятия попали под ограничения

Военный склад

«6 Арсенал» базируется в поселке Бурмакино Некрасовского района с 90-х годов, занимаясь обеспечением военной безопасности. С 2009 по 2021 год учредителем юрлица было Министерство обороны России, более актуальные сведения о держателях акций не раскрываются. Пост гендиректора занимает Николай Власов из Приморья.

На конец 2009 года компания заработала 74,7 миллиона рублей — убыточные показатели. Свежих сведений на сервисе «Контур.Фокус» не указывается. Компания также попала под санкции Украины. Отметим, что в 2022 году «6 Арсенал» попал в новостные сводки из-за гибели в пожаре 33-летнего сотрудника.

Крупный производитель шин

Холдинг «Кордиант», куда входит Шинный завод, также попал под санкции Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Речь идет о производственных площадках Шинного завода, который входят в холдинг «Кордиант». Юрлицо образовано в 1996 году в Ярославле. На предприятии производят резиновые изделия, в частности шины. Завод входит в список системообразующих для экономики страны, регулярно выполняет крупные госконтракты.

Гендиректором ярославского АО «Кордиант» числится Вадим Володин, завод входит в одноименный холдинг. В пресс-службе крупнейшего производителя шин в России в интервью ТАСС заявили, что американские санкции не повлияют на работу.

Ярославский завод опытных машин

Машиностроительное предприятие «Ярославский завод опытных машин» создано в Ярославле в 1970 году на базе опытно-конструкторской базы института. Юридическое лицо образовано в 1993 году. Согласно сервису «Контур.Фокус», держатели акций не раскрываются, пост гендиректора занимает Сергей Завражный.

На заводе на Полушкиной роще, 11 разрабатывают и изготавливают оборудование для шинной и шиновосстановительной промышленности, изготовления резинотехнических и асботехнических изделий, переработки отходов резинового производства.

Согласно официальному сайту, ярославское предприятие сотрудничает с авиационным заводом по сборке вертолетов в Арсеньеве, «ОДК-Сатурном» в Рыбинске, Ярославским шинным заводом, «6 Арсеналом» в Бурмакине и другими предприятиями.

На конец 2021 года завод заработал более 123 миллионов рублей, свежие данных в сервисе «Контур.Фокус» не указано.

Фирма экс-депутата

США наложили ограничения на «Горизонт-Аэро». Компания образована в 2023 году в многоквартирном доме на улице Малая Пролетарская, 41 в Ярославле. Фирма занимается производством беспилотных авиационных систем, изделий из резины, пластмассы и металла, дает консультации, обеспечивает сопровождение компьютерных систем и не только.

Ее делят между собой владелец стоматологической клиники «Доктор-Дент» на Белинского, совладелец доли в тутаевской фирме «Блеск» Дмитрий Пушкарев и основатель клиники «Константа» (та самая из «сталинки» с пристройкой), бывший депутат ярославской областной думы Юрий Филимендиков.

13 ноября исполнится ровно год с момента начала работы компании.

IT-гигант

В Ярославле офис «СИНТО» находится на Московском проспекте Источник: «Яндекс.Панорамы»

Под американские санкции также попала ярославская IT-компания «СИНТО», с 2005 года разрабатывающая инфраструктуру для предприятий. В Ярославле офис находится на Московском проспекте, 12. Учредителем общества с ограниченной ответственностью, согласно сервису «Контур.Фокус», указан предприниматель Дмитрий Савченко, у управления — компания «Траст». До 2018 года в числе учредителей фирмы были основатели «Тензора», в частности — бизнесмен Сергей Уваров.

Отметим, что с 2015 по 2018 год Дмитрий Савченко владел долей в ярославской IT-компании «Тензор». Помимо «СИНТО» у него есть несколько фирм в сферах розничной торговли и недвижимости.

Согласно данным с официального сайта, «СИНТО» — системный российский IT-интегратор, который закупает технику, обучает персонал, оказывает сервисную и техническую поддержку. IT-компания разработала собственную марку ПК и ряд IT-продуктов. В портфолио «СИНТО» — проекты для госсектора, промышленных производств, тепличных и молочных комбинатов. В числе клиентов — Ростех, IT-компания «Тензор», холдинг «Аксон», АО «ГЛОНАСС» и другие.

По итогам 2023 года компания заработала 6,1 миллиарда рублей.

Производитель снегоходов

На заводе в Рыбинске производят снегоходы и квадроциклы Источник: официальный сайт «Русская механика»











США ввели санкции против крупного производителя снегоходов, квадроциклов и запчастей к мототехнике «Русская механика». Акционерное общество образовано в 2004 году в Рыбинске, сам завод начал работу в 1971 году. По состоянию на 2021 год акции компании принадлежали ЗАО «Инвестор», более свежих данных не раскрывается. По итогам 2023 года «Русская механика» заработала 4,4 миллиарда рублей. Пост гендиректора занимает Леонид Можейко.

Транспорт, собранный на рыбинском заводе, реализуется по всей России, в том числе арктических территориях. Снегоходы и мототехнику поставляют в подразделения МЧС, нефте- и газодобывающих компаний, природные заповедники и не только.

Торговый дом

Кроме того, под санкции США попал московский торговый дом «Эско», или общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом „ЭнергоСпецКомплект“», филиал которого находится на улице Промышленная, 16а в Ярославле.

Компанией владеет московский бизнесмен Алексей Эсько, ему также принадлежит онлайн-сервис любых средств измерений в Москве «Проверь.ру».

На конец 2023 года торговый дом «Эско» заработал 294 миллиона рублей. Компания зарегистрирована в городе Красногорск Московской области. В сервисе «Контур.Фокус» указано, что компания поставляла инфракрасные камеры, тепловизоры, средства измерений и другое оборудование в российские университеты, научные центры, конструкторские бюро.

Отметим, что это не первые ограничения со стороны США против ярославских предприятий. Под американские санкции ранее попали Ростовский оптико-механический завод, конструкторское бюро «Луч», «ОДК-Сатурн» из Рыбинска, Ярославский моторный завод, «Ярспецпоставка», Ярославский радиозавод, «ГМЗ Агат» из Гаврилов-Яма.