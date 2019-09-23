Ярославль оказался в конце рейтинга роста зарплат

Агентство РИА «Рейтинг» совместно с Росстатом опубликовали исследование российских регионов по динамике зарплаты в первом полугодии 2019 года. Во всех областях наблюдается рост заработка. В Ярославской он незначительный, всего на 5,1%, что не скажешь о лидерах рейтинга: Костромской области (зарплаты выросли на 14,7%), Республике Тыва (на 12,4%) и Магаданской области (на 11,6%).



Согласно рейтингу, в Ярославской области среднемесячная зарплата составляет 30 139 рублей. На строчку выше стоит Рязанская область, там рост зарплат в 5,2%, а средняя зарплата — 28 698 рублей. На строчку ниже — Чеченская республика. Там тоже рост на 5,1% при нынешней средней зарплате в 23 080 рублей.

