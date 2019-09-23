Ярославль оказался в конце рейтинга роста зарплат

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2 августа 2019
Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?
Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!
Агентство РИА «Рейтинг» совместно с Росстатом опубликовали исследование российских регионов по динамике зарплаты в первом полугодии 2019 года. Во всех областях наблюдается рост заработка. В Ярославской он незначительный, всего на 5,1%, что не скажешь о лидерах рейтинга: Костромской области (зарплаты выросли на 14,7%), Республике Тыва (на 12,4%) и Магаданской области (на 11,6%).
Согласно рейтингу, в Ярославской области среднемесячная зарплата составляет 30 139 рублей. На строчку выше стоит Рязанская область, там рост зарплат в 5,2%, а средняя зарплата — 28 698 рублей. На строчку ниже — Чеченская республика. Там тоже рост на 5,1% при нынешней средней зарплате в 23 080 рублей.
Что касается наших соседей, в Костромской области средняя зарплата ниже, чем в Ярославской — 26 900 рублей. В Ивановской области в среднем получают 22 998 рублей (рост на 6,8%). В Вологодской области при нынешней средней зарплате в 33 336 рублей заметен рост на 8,4%. Во Владимирской области зарплата 27 463 рублей увеличилась на 6,4%. И в Тверской рост на 6,3% и в среднем получают 28 119 рублей. Московская область расположилась на 28-й строчке (рост на 7,2%). Москвичи в среднем получают 47 131 рублей.