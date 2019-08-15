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Опрос

Назвали размер справедливой зарплаты в Ярославле

Сколько хотят зарабатывать ярославцы. Опрос

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А вы довольны своей зарплатой?

Фото: Александра Савельева

Ярославцы назвали размер справедливой зарплаты. Журналисты РБК опубликовали результаты опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни».

— Опрос проводился летом 2019 года в 37 городах с населением более 500 тысяч человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса. В каждом городе опрошены не менее 350 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав местного населения, — пояснили журналисты РБК. — В ходе исследования было предложено ответить на вопрос: «Какой, по-вашему, должна быть справедливая зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить средства на крупные покупки, на черный день и на старость?»

Выяснилось, что для достойной жизни жителям крупных городов России нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц, что выше официальной средней зарплаты.

Ярославль попал в число городов с наименьшим размером справедливой зарплаты. В среднем для достойной жизни ярославцам нужно зарабатывать 59 тысяч рублей в месяц. И чем старше респонденты, тем выше зарплаты называли. Для участников опроса в возрасте 18–30 лет справедлива зарплата в 56,2 тысячи рублей. Кому за 30 — около 65 тысяч рублей, после 40 лет — зарплата не ниже 67 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в исследовании официальная средняя зарплата в Ярославле — 41 тысяча рублей в месяц. Но. по данным Ярославльстата. цифры совсем другие.

И лишь в Москве оценка справедливой зарплаты превышает величину средней официальной. Москвичи хотят зарабатывать около 100 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге меньше — около 77 тысяч рублей. Чуть меньше в Хабаровске — там справедливо получать 75 тысяч рублей в месяц.

Зато зарплаты ярославских врачей далеки от цифр в исследовании. Публикуем, сколько получают главврачи некоторых больниц в Ярославле.

А для вас какая зарплата будет справедливой в Ярославле?

А для вас какая зарплата будет справедливой в Ярославле?

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      КОММЕНТАРИИ (3)

      Гость
      15 авг 2019 в 12:57

      Как так то где такие деньги получают по Ярославлю зарплата 18500 до 25000т.р вы очём хоть пишите что за бред.

      Я баба яга против
      15 авг 2019 в 14:10

      28250 в руках, в руках на фотографии, кхе кхе.

      Гость
      15 авг 2019 в 13:14

      О какой справедливости может идти речь !??..Где вы её видели ??!