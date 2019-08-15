Назвали размер справедливой зарплаты в Ярославле

— Опрос проводился летом 2019 года в 37 городах с населением более 500 тысяч человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса. В каждом городе опрошены не менее 350 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав местного населения, — пояснили журналисты РБК. — В ходе исследования было предложено ответить на вопрос: «Какой, по-вашему, должна быть справедливая зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить средства на крупные покупки, на черный день и на старость?» Выяснилось, что для достойной жизни жителям крупных городов России нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц, что выше официальной средней зарплаты.

Ярославль попал в число городов с наименьшим размером справедливой зарплаты. В среднем для достойной жизни ярославцам нужно зарабатывать 59 тысяч рублей в месяц. И чем старше респонденты, тем выше зарплаты называли. Для участников опроса в возрасте 18–30 лет справедлива зарплата в 56,2 тысячи рублей. Кому за 30 — около 65 тысяч рублей, после 40 лет — зарплата не ниже 67 тысяч рублей.



Стоит отметить, что в исследовании официальная средняя зарплата в Ярославле — 41 тысяча рублей в месяц. Но. по данным Ярославльстата. цифры совсем другие.



И лишь в Москве оценка справедливой зарплаты превышает величину средней официальной. Москвичи хотят зарабатывать около 100 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге меньше — около 77 тысяч рублей. Чуть меньше в Хабаровске — там справедливо получать 75 тысяч рублей в месяц.



Зато зарплаты ярославских врачей далеки от цифр в исследовании. Публикуем, сколько получают главврачи некоторых больниц в Ярославле.