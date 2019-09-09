«У нас всё законно»: в Ярославской области на работу ищут браконьера

Объявление опубликовано 3 сентября
Фото: Александра Савельева
На одном из известных сайтов по поиску работы появилось очень странное объявление. В частное охотхозяйство в Мышкинском районе требуется егерь. Вроде ничего странного, за исключением пометки: «браконьер».
«На постоянную работу требуется егерь с проживанием. Требуемый опыт работы: 1–3 года. Мы ищем профессионального охотника (браконьера)», — говорится в объявлении.
Взамен работодатель предлагает комфортное проживание, оплату мобильной связи, ежемесячные премии и официальное оформление по трудовому договору.
Мы позвонили по указанному в объявлении номеру.
— Что нужно делать, подробно объяснят на собеседовании в Ярославле, — ответила по телефону девушка.
— Меня смущает формулировка «браконьер». Нужно будет этим заниматься?
— Нет-нет, мы не ищем браконьера. Нам нужен человек желательно с опытом работы браконьера для личной и групповой охоты. У нас всё законно.
На всякий случай мы скинули ссылку на объявление в природоохранную прокуратуру Ярославской области. Там обещали разобраться. Возможно, охотхозяйство отделается предупреждением.
— За незаконную охоту грозит административная или уголовная ответственность. Нарушение правил охоты влечет наложение минимального административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет, —напоминают в прокуратуре.
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