«У нас всё законно»: в Ярославской области на работу ищут браконьера

На одном из известных сайтов по поиску работы появилось очень странное объявление. В частное охотхозяйство в Мышкинском районе требуется егерь. Вроде ничего странного, за исключением пометки: «браконьер».

«На постоянную работу требуется егерь с проживанием. Требуемый опыт работы: 1–3 года. Мы ищем профессионального охотника (браконьера)», — говорится в объявлении.

Взамен работодатель предлагает комфортное проживание, оплату мобильной связи, ежемесячные премии и официальное оформление по трудовому договору.



Мы позвонили по указанному в объявлении номеру.

— Что нужно делать, подробно объяснят на собеседовании в Ярославле, — ответила по телефону девушка.

— Меня смущает формулировка «браконьер». Нужно будет этим заниматься?

— Нет-нет, мы не ищем браконьера. Нам нужен человек желательно с опытом работы браконьера для личной и групповой охоты. У нас всё законно.



Скриншот объявления Фото: Yaroslavl.hh.ru