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Работа

«У нас всё законно»: в Ярославской области на работу ищут браконьера

Работника ищут через объявление в интернете

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Объявление опубликовано 3 сентября 

Фото: Александра Савельева

На одном из известных сайтов по поиску работы появилось очень странное объявление. В частное охотхозяйство в Мышкинском районе требуется егерь. Вроде ничего странного, за исключением пометки: «браконьер».

«На постоянную работу требуется егерь с проживанием. Требуемый опыт работы: 1–3 года. Мы ищем профессионального охотника (браконьера)», — говорится в объявлении.

Взамен работодатель предлагает комфортное проживание, оплату мобильной связи, ежемесячные премии и официальное оформление по трудовому договору.

Мы позвонили по указанному в объявлении номеру.

— Что нужно делать, подробно объяснят на собеседовании в Ярославле, — ответила по телефону девушка.

— Меня смущает формулировка «браконьер». Нужно будет этим заниматься?

— Нет-нет, мы не ищем браконьера. Нам нужен человек желательно с опытом работы браконьера для личной и групповой охоты. У нас всё законно.

Скриншот объявления

Скриншот объявления

На всякий случай мы скинули ссылку на объявление в природоохранную прокуратуру Ярославской области. Там обещали разобраться. Возможно, охотхозяйство отделается предупреждением.

За незаконную охоту грозит административная или уголовная ответственность. Нарушение правил охоты влечет наложение минимального административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет, —напоминают в прокуратуре.

Неприятную находку обнаружили жители Ярославской области. В лесу в Борисоглебском районе нашли 13 лосиных шкур. Что на это ответил местный глава.

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