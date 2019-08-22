Темы

СЕЙЧАС +13°С
usd 65.62
eur 72.83

Все новости

Все новости
Город

Хотели сделать попоны для лошадей: в ярославских лесах убили 13 лосей

Что на это сказали местные власти

Поделиться

1 292
2 Обсудить

Шкуры лосей забрали у охотников

Фото: Жесть Ярославль / Vk.com

Неприятную находку обнаружили жители Ярославской области: в лесу в Борисоглебском районе недалеко от деревни Никифорцево лежит 13 лосиных шкур. Некоторые из них упакованы в мешки.

— Скорее всего, это сделали браконьеры, так как сейчас не сезон для охоты за лосями, — считает ярославец Александр Самойлов.

— Жуть! Там места глухие, всю жизнь такое происходит, — пишут в соцсетях.

Мы обратились за комментарием к главе Борисоглебского района, чтобы узнать, что произошло и действительно ли эти шкуры лежат в лесу недалеко от деревни Никифорцево.

— Да, действительно, это у нас. Это никакое не браконьерство. Эти шкуры забрал у охотников житель деревни. Он собирался их выделать и сделать попоны для лошадей. Но вручную не получилось, так как это очень сложная работа. Их сложили там, потому что собираются утилизировать. Сегодня же всё увезут, — рассказал глава Борисоглебского района Владимир Попов.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

лосиные шкуры

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    22 авг 2019 в 20:52

    Читаешь такой бред и диву даёшься. Спросили у главы, а тот ответил..... Да, всё знает глава: где лежат шкуры, кто купил и у кого, для чего купил!!!!!! Кругом дураки. Вот так именно и хранят шкуры для выделки или, ещё надуманней, для утилизации. Этот глава, вероятнее всего, сам отъявленный браконьер.