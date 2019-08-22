Хотели сделать попоны для лошадей: в ярославских лесах убили 13 лосей

Шкуры лосей забрали у охотников
Фото: Жесть Ярославль / Vk.com
Неприятную находку обнаружили жители Ярославской области: в лесу в Борисоглебском районе недалеко от деревни Никифорцево лежит 13 лосиных шкур. Некоторые из них упакованы в мешки.
— Скорее всего, это сделали браконьеры, так как сейчас не сезон для охоты за лосями, — считает ярославец Александр Самойлов.
— Жуть! Там места глухие, всю жизнь такое происходит, — пишут в соцсетях.
Мы обратились за комментарием к главе Борисоглебского района, чтобы узнать, что произошло и действительно ли эти шкуры лежат в лесу недалеко от деревни Никифорцево.
— Да, действительно, это у нас. Это никакое не браконьерство. Эти шкуры забрал у охотников житель деревни. Он собирался их выделать и сделать попоны для лошадей. Но вручную не получилось, так как это очень сложная работа. Их сложили там, потому что собираются утилизировать. Сегодня же всё увезут, — рассказал глава Борисоглебского района Владимир Попов.