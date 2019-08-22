Хотели сделать попоны для лошадей: в ярославских лесах убили 13 лосей

Неприятную находку обнаружили жители Ярославской области: в лесу в Борисоглебском районе недалеко от деревни Никифорцево лежит 13 лосиных шкур. Некоторые из них упакованы в мешки.

— Скорее всего, это сделали браконьеры, так как сейчас не сезон для охоты за лосями, — считает ярославец Александр Самойлов.

— Жуть! Там места глухие, всю жизнь такое происходит, — пишут в соцсетях.

Мы обратились за комментарием к главе Борисоглебского района, чтобы узнать, что произошло и действительно ли эти шкуры лежат в лесу недалеко от деревни Никифорцево.