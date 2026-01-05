Птицефабрика вместо офиса: как выпускница колледжа нашла себя, став зоотехником

Марта выбрала не модную профессию с удаленкой, а работу зоотехником Источник: Марта Туголукова

В то время как ровесники мечтают работать на удаленке, Марта Туголукова выбрала путь, где шумно, пахнет кормом и утро может начаться со взвешивания кур. Северянка рассказала 29.RU, как она стала зоотехником.

Зоотехник — это специалист, который отвечает за разведение, кормление, здоровье и продуктивность сельскохозяйственных животных. Он подбирает рацион, контролирует условия содержания, следит за развитием молодняка, анализирует показатели и помогает повышать эффективность работы фермы или птицефабрики.

«Любовь к животным неизменна»

Марта выросла в поселке городского типа Сия Пинежского района. Дома ее окружали питомцы: кошки, собаки, курочки. В детстве северянка мечтала стать ветеринаром и помогать животным.

Девушка никогда не задумывалась о карьере в модной сейчас IT-сфере: хотела активно взаимодействовать с миром, двигаться и постоянно развиваться.

— Закончив 11 классов, я поступила в одно учебное заведение, полагая, что в Архангельске отсутствуют образовательные учреждения, связанные с работой с животными. Однако спустя 2 года нашла такое и решила сменить направление. Подала документы в Архангельский многопрофильный колледж, успешно зачислилась сразу на второй курс «зоотехнии», — рассказывает она.

С ее слов, мама сначала сомневалась в отчислении. Но Марта решительно шла к мечте работать с животными, и мама поддержала ее выбор.

Планы на жизнь изменились, но любовь к животным осталась неизменна — я выбрала быть зоотехником. Марта Туголукова зоотехник из Архангельской области

Учеба в колледже оказалась интересной, новые одногруппники — дружелюбными, а преподаватели всегда оказывали поддержку и направляли студентов, говорит Марта.

Специалисту-зоотехнику важно знать состав корма Источник: Марта Туголукова

— Теория и практика подобны двум подругам — схожи, но каждая уникальна. Как и в жизни, в процессе учебы теория нередко расходится с практикой, не всегда совпадая идеализированными представлениями. Практика способна разочаровать студентов, особенно тех, кто привык руководствоваться строгими правилами теории, — говорит Марта.

Но в своей производственной практике девушка не разочаровалась. Во время учебы она с 5 одногруппницами попала на крупное сельхозпредприятие в Вельском районе.

Там студентки научились работать с документами, специальными рационами кормления и всеми категориями животных.

— Я открыла для себя удивительный мир профессиональных навыков. А также познакомилась с разными людьми, с которыми я надеюсь в будущем встретиться.

Этим летом Марта получила красный диплом Источник: Марта Туголукова

Связь с птицами

В августе Марта устроилась на свою первую работу — на птицефабрику в Котласе.

— На последнем курсе колледжа мой молодой человек проходил здесь производственную практику. Поскольку у меня уже была определена тема дипломной работы, я отправилась на практику в другое место. Когда вернулась, мы решили обсудить дальнейшие планы и позвонили директору птицефабрики. В результате переговоров нам предложили рабочие места, и после завершения учебы мы приступили к работе здесь, — говорит северянка.

На первой работе Марту ждали сотни птиц Источник: Марта Туголукова

С ее слов, коллектив принял ее тепло. В основном коллеги — взрослые люди, молодежи на предприятии очень мало.

Рабочий день Марты начинается ровно в 8 утра. Первым делом она переодевается в рабочую форму и идет за образцами корма для проведения анализа.

После исследования девушка ждет результаты и записывает их в журнал.

— Периодически требуется проводить взвешивание птицы, чтобы определить потребление корма и средний вес особей. Также, если вводится новый ветеринарный препарат в рацион, необходимо отслеживать влияние препарата на состояние птицы, ее продуктивность и качество яиц, — уточняет молодая специалистка.

Носить средства индивидуальной защиты — обязательно Источник: Марта Туголукова

Самая приятная часть работы — непосредственная связь с птицами и возможность профессионального роста в этой области, признаётся девушка.

Самое сложное — это привыкнуть к громкому звуку птичьего гомона. Со временем, правда, ухо адаптируется, и шум уже не кажется столь ощутимым. Марта Туголукова зоотехник из Архангельской области

Сельское хозяйство — не стыдно

Специалист-зоотехник обязан быть заботливым и ответственным, уверена сотрудница птицефабрики. С ее слов, настоящий профессионал не только любит и понимает животных, но и умеет принимать серьезные решения, касающиеся благополучия как самих подопечных, так и коллег. Марта верит, что только чуткость, умение предвидеть последствия своих действий и готовность взять на себя ответственность позволят добиться успеха в этой сфере.

На предприятии можно подружиться с козочками и коровами Источник: Марта Туголукова

— Поскольку я проживаю в небольшом поселке, где подавляющее число жителей связано с работой на птицефабрике, вопрос о моей профессии возникает крайне редко. Лишь изредка, при встрече со старыми знакомыми, приходится слышать любопытство: «Кто такой зоотехник?» Такие случаи единичны, — рассказывает собеседница 29.RU.

Однако со стереотипами девушка не раз встречалась. Популярное заблуждение, говорит Марта, что зоотехники работают только на фермах.

— На самом деле существует масса мест, где требуются специалисты, работающие с животными, — от частных хозяйств до исследовательских центров и приютов, — уверяет жительница Котласа.

Еще один стереотип — «чистота» на фермах. Марта заметила, что многие считают фермы местом хаоса, плохого запаха и грязи. Девушка уверяет: это не так.

— Современные животноводческие комплексы оснащены высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим чистоту помещений и комфортное содержание животных. Кроме того, грамотный уход, регулярная уборка и качественное питание способны минимизировать неприятные запахи, делая условия содержания животных приятными и безопасными, — говорит наша собеседница.

Источник: Марта Туголукова

Эти предрассудки мешают молодым людям идти работать на сельхозпредприятия, убеждена она. Среди причин Марта выделяет тяжелый труд, высокий уровень ответственности.

— Для тех, кто искренне увлечен работой с животными и готов принять вызов, это занятие способно принести огромное удовлетворение и профессиональное признание, — говорит зоотехник.

Сама сельскохозяйственная отрасль в регионе стремительно трансформируется, говорит Марта: работают автоматизированные системы и современное оборудование. По ее словам, многие крупные предприятия и фермы, действующие уже долгое время, внедрили инновационные решения и существенно облегчили повседневную работу сотрудников, повысили производительность.

— Хотя сельскохозяйственные предприятия зачастую остаются в тени популярности крупных промышленных отраслей, их роль незаменима, ведь каждому человеку необходима еда. Сегодня государство предлагает множество грантов и программ поддержки начинающим фермерам, а также опытным директорам успешных сельскохозяйственных организаций, обеспечивая стабильное развитие агропромышленного комплекса страны.

«Труд и еще раз труд!»

Марта не разочаровалась в профессии. Она намерена продолжить работать по специальности и расти: учиться, повышать эффективность процессов и добиваться лучших показателей производительности.

Источник: Марта Туголукова

Сегодня дома у Марты живет хитрая и обаятельная кошка Мия. Заветная мечта девушки — завести собственное хозяйство.

— Представляю себе небольшой уютный уголок природы, похожий на миниатюрный зоопарк, где мирно соседствуют домашние животные разных пород и декоративных видов. Только представьте себе: здесь гуляют грациозные козочки, резвятся пушистые кролики, плавают разноцветные утки, бродят степенно павлины. Всё это пространство наполнено теплом, любовью и заботой, дарит радость взрослым и детям, напоминая, насколько прекрасен и многообразен животный мир!