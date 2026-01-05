НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

0 м/c,

 747мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Конфликт водителя снегохода и наездниц
«Умные решения»
Что будет с ярославскими "панельками"
Кто ездит в Переславль на выходные
Упражнения для занятий йогой дома
Чек-лист важных обследований
Афиша на 5 января
«Локомотив» обыграл ЦСКА
Работа Птицефабрика вместо офиса: как выпускница колледжа нашла себя, став зоотехником

Птицефабрика вместо офиса: как выпускница колледжа нашла себя, став зоотехником

Она работает на птицефабрике, и ее всё устраивает

133
Марта выбрала не модную профессию с удаленкой, а работу зоотехником | Источник: Марта ТуголуковаМарта выбрала не модную профессию с удаленкой, а работу зоотехником | Источник: Марта Туголукова

Марта выбрала не модную профессию с удаленкой, а работу зоотехником

Источник:
Марта Туголукова

В то время как ровесники мечтают работать на удаленке, Марта Туголукова выбрала путь, где шумно, пахнет кормом и утро может начаться со взвешивания кур. Северянка рассказала 29.RU, как она стала зоотехником.

Зоотехник — это специалист, который отвечает за разведение, кормление, здоровье и продуктивность сельскохозяйственных животных. Он подбирает рацион, контролирует условия содержания, следит за развитием молодняка, анализирует показатели и помогает повышать эффективность работы фермы или птицефабрики.

«Любовь к животным неизменна»

Марта выросла в поселке городского типа Сия Пинежского района. Дома ее окружали питомцы: кошки, собаки, курочки. В детстве северянка мечтала стать ветеринаром и помогать животным.

Девушка никогда не задумывалась о карьере в модной сейчас IT-сфере: хотела активно взаимодействовать с миром, двигаться и постоянно развиваться.

— Закончив 11 классов, я поступила в одно учебное заведение, полагая, что в Архангельске отсутствуют образовательные учреждения, связанные с работой с животными. Однако спустя 2 года нашла такое и решила сменить направление. Подала документы в Архангельский многопрофильный колледж, успешно зачислилась сразу на второй курс «зоотехнии», — рассказывает она.

С ее слов, мама сначала сомневалась в отчислении. Но Марта решительно шла к мечте работать с животными, и мама поддержала ее выбор.

<p>Марта Туголукова</p><p>Марта Туголукова</p>

Планы на жизнь изменились, но любовь к животным осталась неизменна — я выбрала быть зоотехником.

Марта Туголукова

зоотехник из Архангельской области

Учеба в колледже оказалась интересной, новые одногруппники — дружелюбными, а преподаватели всегда оказывали поддержку и направляли студентов, говорит Марта.

Специалисту-зоотехнику важно знать состав корма | Источник: Марта ТуголуковаСпециалисту-зоотехнику важно знать состав корма | Источник: Марта Туголукова

Специалисту-зоотехнику важно знать состав корма

Источник:
Марта Туголукова

— Теория и практика подобны двум подругам — схожи, но каждая уникальна. Как и в жизни, в процессе учебы теория нередко расходится с практикой, не всегда совпадая идеализированными представлениями. Практика способна разочаровать студентов, особенно тех, кто привык руководствоваться строгими правилами теории, — говорит Марта.

Но в своей производственной практике девушка не разочаровалась. Во время учебы она с 5 одногруппницами попала на крупное сельхозпредприятие в Вельском районе.

Там студентки научились работать с документами, специальными рационами кормления и всеми категориями животных.

— Я открыла для себя удивительный мир профессиональных навыков. А также познакомилась с разными людьми, с которыми я надеюсь в будущем встретиться.

Этим летом Марта получила красный диплом | Источник: Марта ТуголуковаЭтим летом Марта получила красный диплом | Источник: Марта Туголукова

Этим летом Марта получила красный диплом

Источник:
Марта Туголукова

Связь с птицами

В августе Марта устроилась на свою первую работу — на птицефабрику в Котласе.

— На последнем курсе колледжа мой молодой человек проходил здесь производственную практику. Поскольку у меня уже была определена тема дипломной работы, я отправилась на практику в другое место. Когда вернулась, мы решили обсудить дальнейшие планы и позвонили директору птицефабрики. В результате переговоров нам предложили рабочие места, и после завершения учебы мы приступили к работе здесь, — говорит северянка.

На первой работе Марту ждали сотни птиц | Источник: Марта ТуголуковаНа первой работе Марту ждали сотни птиц | Источник: Марта Туголукова

На первой работе Марту ждали сотни птиц

Источник:
Марта Туголукова

С ее слов, коллектив принял ее тепло. В основном коллеги — взрослые люди, молодежи на предприятии очень мало.

Рабочий день Марты начинается ровно в 8 утра. Первым делом она переодевается в рабочую форму и идет за образцами корма для проведения анализа.

После исследования девушка ждет результаты и записывает их в журнал.

— Периодически требуется проводить взвешивание птицы, чтобы определить потребление корма и средний вес особей. Также, если вводится новый ветеринарный препарат в рацион, необходимо отслеживать влияние препарата на состояние птицы, ее продуктивность и качество яиц, — уточняет молодая специалистка.

Носить средства индивидуальной защиты&nbsp;— обязательно | Источник: Марта ТуголуковаНосить средства индивидуальной защиты&nbsp;— обязательно | Источник: Марта Туголукова

Носить средства индивидуальной защиты — обязательно

Источник:
Марта Туголукова

Самая приятная часть работы — непосредственная связь с птицами и возможность профессионального роста в этой области, признаётся девушка.

<p>Марта Туголукова</p><p>Марта Туголукова</p>

Самое сложное — это привыкнуть к громкому звуку птичьего гомона. Со временем, правда, ухо адаптируется, и шум уже не кажется столь ощутимым.

Марта Туголукова

зоотехник из Архангельской области

Сельское хозяйство — не стыдно

Специалист-зоотехник обязан быть заботливым и ответственным, уверена сотрудница птицефабрики. С ее слов, настоящий профессионал не только любит и понимает животных, но и умеет принимать серьезные решения, касающиеся благополучия как самих подопечных, так и коллег. Марта верит, что только чуткость, умение предвидеть последствия своих действий и готовность взять на себя ответственность позволят добиться успеха в этой сфере.

На предприятии можно подружиться с козочками и коровами | Источник: Марта ТуголуковаНа предприятии можно подружиться с козочками и коровами | Источник: Марта Туголукова

На предприятии можно подружиться с козочками и коровами

Источник:
Марта Туголукова

— Поскольку я проживаю в небольшом поселке, где подавляющее число жителей связано с работой на птицефабрике, вопрос о моей профессии возникает крайне редко. Лишь изредка, при встрече со старыми знакомыми, приходится слышать любопытство: «Кто такой зоотехник?» Такие случаи единичны, — рассказывает собеседница 29.RU.

Однако со стереотипами девушка не раз встречалась. Популярное заблуждение, говорит Марта, что зоотехники работают только на фермах.

— На самом деле существует масса мест, где требуются специалисты, работающие с животными, — от частных хозяйств до исследовательских центров и приютов, — уверяет жительница Котласа.

Еще один стереотип — «чистота» на фермах. Марта заметила, что многие считают фермы местом хаоса, плохого запаха и грязи. Девушка уверяет: это не так.

— Современные животноводческие комплексы оснащены высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим чистоту помещений и комфортное содержание животных. Кроме того, грамотный уход, регулярная уборка и качественное питание способны минимизировать неприятные запахи, делая условия содержания животных приятными и безопасными, — говорит наша собеседница.

Источник: Марта ТуголуковаИсточник: Марта Туголукова
Источник:

Марта Туголукова

Эти предрассудки мешают молодым людям идти работать на сельхозпредприятия, убеждена она. Среди причин Марта выделяет тяжелый труд, высокий уровень ответственности.

— Для тех, кто искренне увлечен работой с животными и готов принять вызов, это занятие способно принести огромное удовлетворение и профессиональное признание, — говорит зоотехник.

Сама сельскохозяйственная отрасль в регионе стремительно трансформируется, говорит Марта: работают автоматизированные системы и современное оборудование. По ее словам, многие крупные предприятия и фермы, действующие уже долгое время, внедрили инновационные решения и существенно облегчили повседневную работу сотрудников, повысили производительность.

— Хотя сельскохозяйственные предприятия зачастую остаются в тени популярности крупных промышленных отраслей, их роль незаменима, ведь каждому человеку необходима еда. Сегодня государство предлагает множество грантов и программ поддержки начинающим фермерам, а также опытным директорам успешных сельскохозяйственных организаций, обеспечивая стабильное развитие агропромышленного комплекса страны.

«Труд и еще раз труд!»

Марта не разочаровалась в профессии. Она намерена продолжить работать по специальности и расти: учиться, повышать эффективность процессов и добиваться лучших показателей производительности.

Источник: Марта ТуголуковаИсточник: Марта Туголукова
Источник:
Марта Туголукова

Сегодня дома у Марты живет хитрая и обаятельная кошка Мия. Заветная мечта девушки — завести собственное хозяйство.

— Представляю себе небольшой уютный уголок природы, похожий на миниатюрный зоопарк, где мирно соседствуют домашние животные разных пород и декоративных видов. Только представьте себе: здесь гуляют грациозные козочки, резвятся пушистые кролики, плавают разноцветные утки, бродят степенно павлины. Всё это пространство наполнено теплом, любовью и заботой, дарит радость взрослым и детям, напоминая, насколько прекрасен и многообразен животный мир!

<p>Марта Туголукова</p><p>Марта Туголукова</p>

Условия для хозяйства — средства и земля. А остальное уже труд, труд и еще раз труд!

Марта Туголукова

зоотехник из Архангельской области
ПО ТЕМЕ
Алина ВельгошаАлина Вельгоша
Алина Вельгоша
Корреспондент
Животноводство Птицефабрика
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Рекомендуем