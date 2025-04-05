«Заказы ничтожно дешевые»: водитель из Ярославля рассказала, сколько на самом деле зарабатывают в такси

С чем сталкиваются таксисты на работе Источник: Мария Романова / Городские медиа











В середине марта аналитики сервиса по поиску работы hh.ru сообщили, что зарплата таксистов в Ярославской области превысила 150 тысяч рублей. При этом уровень конкуренции среди водителей в регионе существенный.

Екатерине из Ярославля 41 год. Она долго работает в такси и знает обо всех подводных камнях профессии. О том, реально ли заработать такую сумму, и с какими сложностями приходится сталкиваться водителям на самом деле — читайте в ее рассказе от первого лица.

Расходы на пассажиров и обслуживание машины

— В такси я пошла работать, потому что была в декрете. Маленькой дочке требуется очень много времени и внимания. Забрать из садика, посидеть на больничном, отвести на секцию. А здесь свободный график, в любой момент я могу подъехать забрать её и отвезти.

Чтобы начать работать, нужно сделать разрешение и внести машину в реестр такси. На это нужно потратить деньги, потом еще и застраховать пассажиров. Непонятно одно: почему сами пассажиры не могут себя застраховать на поездку, если сами хотят это сделать. Почему дополнительные затраты ложатся на водителя?

Самые лучшие дни для заработка: четверг, пятница, суббота, понедельник. В среду самые дешёвые заказы, поэтому в среду не работаю вообще.

Самые выгодные поездки — утром и вечером в час пик. Утром с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 вечером. Еще стоимость поездок поднимается после 22:00. Но это на зарплату никак не влияет, ее формирует агрегатор. В среднем за 10 заказов водитель зарабатывает две тысячи рублей «грязными». Бывает чуть меньше, бывает чуть больше. Если выходишь утром на дорогие заказы, то делаешь их намного дольше, и в среднем на 10 заказов требуется 4-4,5 часа. Так что, считайте сами за 8-9 часов работы получаешь где-то четыре тысячи. За 14 часов работы, поскольку всё равно выходишь из машины покушать, в туалет или купить кофе, мне удавалось заработать от шести до семи тысяч рублей.

Одну или две из них не забывайте вычитать бензин, это примерно 20 литров. Плюс какую-то часть из этих денег надо откладывать на амортизацию машины, то есть на ремонт, замену масла. Это примерно по 500 рублей каждый день. Если машина арендная, то на амортизацию не надо будет тратиться. Но аренда машины сейчас в среднем стоит 2 тысячи рублей за день.

«Есть районы, где работать неохота»

— Есть районы, в которых работать неохота. В час пик на проспекте Фрунзе и за Волгой — там очень большие пробки. На Резинотехнике мало заказов, они очень дешевые. В основном, в частном секторе, где нет дорог. Соответственно, машина быстрее ломается, приходится ремонтировать.

Работаю я на «Шкоде Рапид» 2020 года. Минимум на ремонт машины в месяц трачу 6 тысяч рублей. Это замена масла, со временем приходится менять масло и в коробке, так как она у меня автомат. Колодки, амортизацию меняла. Ну и резину надо менять хотя бы через год, а это минимум 30 тысяч рублей. А ещё каждый день или через день машину приходится мыть. Если сама мою — это от 150 до 200 рублей, а если на робот-мойке, то от 300. А если на мойке, то все 600.

Я работаю через два агрегатора одновременно. Если один не даёт заказы, ухожу проверять другой. Во втором, конечно, заказы ничтожно дешёвые. Для пассажиров он выгодный, а для водителей нет. Еще и процент у водителей забирают больший. В первом приложении 15%, а во втором 20%. Но если ты обклеишь машину, сделаешь разрешение, будешь брать заказы из потока, а не выбирать из списка то будет 15%.

Если говорить о первом приложении, я там работала дольше и начала понимать, как работает программа. Там все устроено так, чтобы водители брали заказы не глядя, скажем так. Например: водитель везёт пассажира на адрес и во время поездки получает следующий заказ. Но приложение даёт его, именно когда водитель находится или на перекрестке, или подъезжает к нему. То есть водителю нужно быть максимально внимательным в этом месте и не отвлекаться на посторонние запросы. Поэтому водителю приходится тыкать не глядя.

Если водитель не отреагирует на предложенный заказ, у него понижается приоритет при получении заказов. Соответственно, их станет меньше, или они будут дешевле, поэтому водитель зарабатывает меньше.

Проблемы с поддержкой

— В последнее время работать в одном из агрегаторов стало намного хуже. Закончились бонусы, перестали предлагать персональные предложения по выполнению заказов. В общем, зарабатывать водители стали меньше до 13 тысяч рублей в неделю. Сейчас нет никакой мотивации для работы в такси для водителей. Служба поддержки редко в чём помогает, в основном идут отписки, даже не читают что им пишут водители.

Если на картах какие-то изменения, или навигатор ведёт туда, где не проехать, поддержка ничего не фиксирует. Сама проверяла, отправляла фотографии, показала, что именно в этом месте не проехать. Попросила, чтобы они маршрут поменяли. Через месяц подъезжаю к тому же месту — ничего не изменилось.

Как-то мне не оплатили поездку. Я обратилась в службу поддержки с просьбой разобраться. На что мне поддержка ответила, что клиент не подтвердил тот факт, что он не оплатил поездку. По-моему, полный бред. Был ещё один случай, когда мы с девушкой заболтались. Она выбежала из машины, у неё стояла оплата наличкой. Я опомнилась, когда она уже зашла в подъезд. Службе поддержки написала, чтобы они отреагировали на этот случай и напомнили клиенту, что надо оплатить поездку. Они сказали, что они ничего подобного сделать не могут. Они даже не понимают, что происходит у нас в городе, потому что они находятся вообще в другом месте.

Если пассажир заказывает такси через номер телефона и пытается объяснить, как проехать к дому, то они водителю ничего не передают. Никаких нюансов не расписывают. Просто дают заказ и всё.

Кому подходит работа в такси

— Поскольку сейчас заказов стало меньше, водители зарабатывают мало. Бонусов нет. Я собираюсь отсюда уходить. И знаю других людей, которые собираются увольняться из такси. Сейчас я учусь на категорию Д, сяду за руль автобуса.

Это работа, конечно, подходит в большинстве случаев для пенсионеров и студентов. Для быстрого заработка вряд ли, потому что прежде чем приступить, нужно оформить все документы для работы на своей машине. Но если через аренду в таксопарке — они сами все сделают. Но если человеку нужно заработать две-три тысячи в день, то такси — это вариант.

Но, мне кажется, что сейчас быстро заработать гораздо большую сумму можно, например, на платформе маркетплейсов, не портя машину и без всякого риска.