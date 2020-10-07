«Трусы снимай»: появилось новое видео зверских пыток в ярославской колонии. Кадры

В интернете появилось новое видео, в котором сотрудники прославившейся пытками ярославской колонии издеваются над заключённым. Авторы YouTube-канала «Проект» уверяют, что эти кадры записал видеорегистратор одного из сотрудников ИК-1 в 2016–2017 годах.



На кадрах видно, что мужчину заставляют раздеваться догола и приседать, а он отказывается это делать. Тогда его кладут на парту и начинают избивать резиновыми дубинками.



— Осужденный, вы будете приседать? — негодуют сотрудник колонии. — Трусы снимай до колен.

