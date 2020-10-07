«Трусы снимай»: появилось новое видео зверских пыток в ярославской колонии. Кадры

«Трусы снимай»: появилось новое видео зверских пыток в ярославской колонии
В интернете появилось новое видео, в котором сотрудники прославившейся пытками ярославской колонии издеваются над заключённым. Авторы YouTube-канала «Проект» уверяют, что эти кадры записал видеорегистратор одного из сотрудников ИК-1 в 2016–2017 годах.
На кадрах видно, что мужчину заставляют раздеваться догола и приседать, а он отказывается это делать. Тогда его кладут на парту и начинают избивать резиновыми дубинками.
— Осужденный, вы будете приседать? — негодуют сотрудник колонии. — Трусы снимай до колен.
— Вы чё творите? — отзывается в ответ заключённый.
Видео: «Проект» / TouTube.com
Сотрудники колонии таким образом хотели обыскать заключённого. Этот способ применяют, когда подозревают, что человек может проносить что-то в себе.
— Данная видеозапись была обнаружена нашими сотрудниками ещё в июле 2019 года, — сообщили в управлении ФСИН России по Ярославской области. — В ведомстве была проведена проверка, её материалы направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения.
В ярославской колонии № 1 уже был громкий скандал летом 2018 года, когда в СМИ появилось видео, как в воспитательной комнате ИК-1 жестоко избивают полуголого человека. Сотрудники колонии били на тот момент заключённого Евгения Макарова палками по пяткам, а тот выл от боли. После того, как эти кадры опубликовали, в колонию нагрянули проверки, дело дошло до советника президента. А сам заключённый тогда испугался, что его теперь захотят убить. Но 17 сотрудников колонии тогда отстранили от работы, позже Макаров вышел на свободу.