«Средь бела дня»: в Ярославской области вандалы закидали камнями скульптуры чиновника и городового

Недолго жители Данилова Ярославской области могли любоваться необычными арт-объектами — Даниловскими шахматами, в которых каждая фигура представляет собой огромную скульптуру того или иного городского персонажа времен XIX века. Две фигуры на днях оказались повреждены вандалами.



— Среди бела дня их обкидали камнями. Поврежденными оказались скульптуры чиновника и городового, — рассказал автор проекта Владимир Середа.



— Ну и дикари, неужели не стыдно? Столько трудов, сил, времени потрачено... Вот и сделай что-то для нас, ничего не ценят, руки бы оторвать за это, — комментируют новость возмущенные жители Данилова.

