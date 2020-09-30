«Средь бела дня»: в Ярославской области вандалы закидали камнями скульптуры чиновника и городового

В Ярославской области вандалы повредили скульптуры чиновника и городового
Недолго жители Данилова Ярославской области могли любоваться необычными арт-объектами — Даниловскими шахматами, в которых каждая фигура представляет собой огромную скульптуру того или иного городского персонажа времен XIX века. Две фигуры на днях оказались повреждены вандалами.
— Среди бела дня их обкидали камнями. Поврежденными оказались скульптуры чиновника и городового, — рассказал автор проекта Владимир Середа.
— Ну и дикари, неужели не стыдно? Столько трудов, сил, времени потрачено... Вот и сделай что-то для нас, ничего не ценят, руки бы оторвать за это, — комментируют новость возмущенные жители Данилова.
Владимир Середа признался, что писать заявление в полицию на хулиганов не стал. Вместо этого просто отремонтировал скульптуры.
Но после произошедшего местные жители предложили установить на площади, где стоят фигуры, видеонаблюдение. Владимир добавил, что сейчас этот вопрос прорабатывается.