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«Средь бела дня»: в Ярославской области вандалы закидали камнями скульптуры чиновника и городового

Автор арт-объектов рассказал, кого подозревает в хулиганстве

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Фигуру чиновника в Данилове обкидали камнями

Фигуру чиновника в Данилове обкидали камнями

В Ярославской области вандалы повредили скульптуры чиновника и городового

Недолго жители Данилова Ярославской области могли любоваться необычными арт-объектами — Даниловскими шахматами, в которых каждая фигура представляет собой огромную скульптуру того или иного городского персонажа времен XIX века. Две фигуры на днях оказались повреждены вандалами.

— Среди бела дня их обкидали камнями. Поврежденными оказались скульптуры чиновника и городового, — рассказал автор проекта Владимир Середа.

— Ну и дикари, неужели не стыдно? Столько трудов, сил, времени потрачено... Вот и сделай что-то для нас, ничего не ценят, руки бы оторвать за это, — комментируют новость возмущенные жители Данилова.

Жители города возмущены варварством

Жители города возмущены варварством

Владимир Середа признался, что писать заявление в полицию на хулиганов не стал. Вместо этого просто отремонтировал скульптуры.

Но после произошедшего местные жители предложили установить на площади, где стоят фигуры, видеонаблюдение. Владимир добавил, что сейчас этот вопрос прорабатывается.

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Даниловскульптурышахматы
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