«Как Ефремов»: в Ярославской области пьяный водитель протаранил автомобиль на встречке

В Ярославской области пьяный водитель протаранил автомобиль на встречке
В Ярославской области днём 8 сентября на трассе Ярославль — Рыбинск легковушка вылетела на встречную полосу и протаранила автомобиль.
Момент аварии попал на видеорегистратор.
Анастасия Фесенко / vk.com
— Он выехал со своей правой полосы, проехал левую полосу и вылетел на встречку. Я очень испугалась, но не смогла уйти от столкновения, было некуда. Справа ехала машина, после удара я по касательной ее задела. Пьяный водитель на трех колесах пролетел еще метров триста по моей полосе и потом улетел в кювет. Когда подошли с мужчинами, которые помогали вылезти мне и моей маме из машины, водитель не стоял на ногах. Не мог даже имени своего произнести, падал в кусты у машины. Пока мы смотрим, как судят Ефремова, в Ярославле живет подобный экспонат, — рассказала 76.RU Анастасия Фесенко, в которую врезался мужчина.
Девушка рассказала, что виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования. В Госавтоинспекции эту информацию подтвердили.
— В результате ДТП пострадавших нет. В отношении водителя «Пежо» составлен административный протокол. дело направлено в Тутаевский суд, — уточнили в Госавтоинспекции Ярославской области.
Напомним, вчера в центре Ярославля велосипедист сбил девушку-пешехода. Юля вместе с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу на перекрёстке улиц Республиканской и Советской, когда в неё влетел велосипед.