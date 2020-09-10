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«Как Ефремов»: в Ярославской области пьяный водитель протаранил автомобиль на встречке

Мужчина отказался от медосвидетельствования

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Машина, в которую врезался лихач, теперь вся смята

Машина, в которую врезался лихач, теперь вся смята

В Ярославской области пьяный водитель протаранил автомобиль на встречке

В Ярославской области днём 8 сентября на трассе Ярославль — Рыбинск легковушка вылетела на встречную полосу и протаранила автомобиль.

Момент аварии попал на видеорегистратор.

Анастасия Фесенко / vk.com

— Он выехал со своей правой полосы, проехал левую полосу и вылетел на встречку. Я очень испугалась, но не смогла уйти от столкновения, было некуда. Справа ехала машина, после удара я по касательной ее задела. Пьяный водитель на трех колесах пролетел еще метров триста по моей полосе и потом улетел в кювет. Когда подошли с мужчинами, которые помогали вылезти мне и моей маме из машины, водитель не стоял на ногах. Не мог даже имени своего произнести, падал в кусты у машины. Пока мы смотрим, как судят Ефремова, в Ярославле живет подобный экспонат, — рассказала 76.RU Анастасия Фесенко, в которую врезался мужчина.

Машина лихача почти не пострадала&nbsp;

Машина лихача почти не пострадала 

Девушка рассказала, что виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования. В Госавтоинспекции эту информацию подтвердили.

— В результате ДТП пострадавших нет. В отношении водителя «Пежо» составлен административный протокол. дело направлено в Тутаевский суд, — уточнили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Виновник аварии угодил в кювет&nbsp;

Виновник аварии угодил в кювет 

Напомним, вчера в центре Ярославля велосипедист сбил девушку-пешехода. Юля вместе с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу на перекрёстке улиц Республиканской и Советской, когда в неё влетел велосипед.

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ДТПТутаевДТП с Ефремовым
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