«Как Ефремов»: в Ярославской области пьяный водитель протаранил автомобиль на встречке

— Он выехал со своей правой полосы, проехал левую полосу и вылетел на встречку. Я очень испугалась, но не смогла уйти от столкновения, было некуда. Справа ехала машина, после удара я по касательной ее задела. Пьяный водитель на трех колесах пролетел еще метров триста по моей полосе и потом улетел в кювет. Когда подошли с мужчинами, которые помогали вылезти мне и моей маме из машины, водитель не стоял на ногах. Не мог даже имени своего произнести, падал в кусты у машины. Пока мы смотрим, как судят Ефремова, в Ярославле живет подобный экспонат, — рассказала 76.RU Анастасия Фесенко, в которую врезался мужчина.