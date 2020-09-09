«Столкнулись сразу четыре машины»: в Ярославле на крупном проспекте произошло массовое ДТП. Видео

В Ярославле на Московском проспекте столкнулись четыре автомобиля
Сегодня утром на крупном проспекте Ярославля случилась массовая авария. В ДТП угодили сразу четыре иномарки. Видео с разбитыми машинами, стоящими на Московском проспекте, опубликовали в сообществе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».
Видео: «Жесть.Ярославль»
— Участниками аварии стали «Рено», «Ленд Ровер», «Фольгскваген» и внедорожник, — сообщали очевидцы.
Дорожные инспекторы уже успели сделать выводы, кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения.
— В ДТП никто не пострадал, — рассказали в ГИБДД по Ярославской области. — Виновником аварии, предположительно, является водитель такси.
Напомним, что за последнее время это далеко не первое ДТП с участием машин с шашечками. В конце лета во Фрунзенском районе после удара с другой машиной перевернулась машина известного городского такси. А неделей ранее в другое такси врезались сразу два авто.