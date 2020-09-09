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«Столкнулись сразу четыре машины»: в Ярославле на крупном проспекте произошло массовое ДТП. Видео

В ГИБДД рассказали, кто стал виновником крупной аварии

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Дорожные инспекторы считают, что виновником ДТП стал водитель такси

Дорожные инспекторы считают, что виновником ДТП стал водитель такси

В Ярославле на Московском проспекте столкнулись четыре автомобиля

Сегодня утром на крупном проспекте Ярославля случилась массовая авария. В ДТП угодили сразу четыре иномарки. Видео с разбитыми машинами, стоящими на Московском проспекте, опубликовали в сообществе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

Видео: «Жесть.Ярославль»

— Участниками аварии стали «Рено», «Ленд Ровер», «Фольгскваген» и внедорожник, — сообщали очевидцы.

Дорожные инспекторы уже успели сделать выводы, кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения.

— В ДТП никто не пострадал, — рассказали в ГИБДД по Ярославской области. — Виновником аварии, предположительно, является водитель такси.

Напомним, что за последнее время это далеко не первое ДТП с участием машин с шашечками. В конце лета во Фрунзенском районе после удара с другой машиной перевернулась машина известного городского такси. А неделей ранее в другое такси врезались сразу два авто.

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