«Нам отказали в помощи»: семья с двумя детьми осталась без жилья после взрыва дома в Ярославле

Семья с двумя детьми осталась без жилья после взрыва дома в Ярославле
Взрыв газа в десятиэтажке на Батова оставил без жилья всех жителей дома: одни уехали к родственникам или друзьям, других временно разместили в гостинице. И если некоторые всё же вернутся в свои квартиры (в третьем подъезде), то некоторым жить всей семьёй теперь негде, и на гостиницу, как оказалось, они права не имеют.
Ирина Сухова с двумя сыновьями и мужем жили на десятом этаже во втором подъезде, в котором и произошёл взрыв газа. Жить всем вместе у родственников не получается — дети Ирины живут с её мамой, а она в другой квартире со свекровью. В гостинице семье отказали: нет прописки — нет временного размещения.
— В то время, когда всё произошло, я была на работе, один сын был у бабушки, а второй дома, — рассказала Ирина. — Он выбежал из подъезда после взрыва. Приехав, я решила, что вся эта суматоха может затянуться надолго, и мы отправились ночевать к моей маме. Мне потом сказали, что если бы я тогда с детьми не ушла от дома, то нас бы распределили в гостиницу.
В доме, в котором произошло ЧП, Ирина живёт с 2017 года. Квартира в ипотеке, оформленной на её маму.
— На момент покупки я была матерью-одиночкой с двумя детьми, — говорит женщина. — Банки в ипотеке отказывали, поэтому пришлось оформлять на маму. Прописка у меня тоже в квартире родителей. Получилось, что в этой квартире никто прописан не был. Теперь у нас нет никакого понимания, что будет дальше. Всем вместе нам некуда приткнуться. Да, можно снимать квартиру, но это большие деньги, особенно, учитывая, что нам ещё за эту ипотеку платить.
Ирина обращалась в банк по поводу взносов за ипотеку, но там потребовали справку о состоянии дома.
— Какую справку мы можем предоставить, если ещё проходит экспертиза? — недоумевает Ирина.
Вещи всей семьи остались в квартире, в каком она состоянии, что пострадало, а что нет, Ирина не знает, во второй подъезд жильцов не пускают, потому что это небезопасно.
— Я ходила, чтобы написать заявление на материальную помощь, но мне отказали, сказав, что материальную помощь оказывают только зарегистрированным в доме, — говорит женщина. — Я попросила дать мне письменный отказ, я так поняла, что они, скорее его, напишут, никакой помощи моя семья не получит. Какая разница, какая у меня прописка, я описывала свою ситуацию на следующий после ЧП день, и вдруг на общем собрании заммэра Елена Новик говорит, что ни о чём не уведомляла. Лгуньей я никогда не была!
Прокомментировать ситуацию мы попросили мэрию Ярославля. Ответ обязательно опубликуем.