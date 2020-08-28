«Нам отказали в помощи»: семья с двумя детьми осталась без жилья после взрыва дома в Ярославле

— В то время, когда всё произошло, я была на работе, один сын был у бабушки, а второй дома, — рассказала Ирина. — Он выбежал из подъезда после взрыва. Приехав, я решила, что вся эта суматоха может затянуться надолго, и мы отправились ночевать к моей маме. Мне потом сказали, что если бы я тогда с детьми не ушла от дома, то нас бы распределили в гостиницу.

В доме, в котором произошло ЧП, Ирина живёт с 2017 года. Квартира в ипотеке, оформленной на её маму.



— На момент покупки я была матерью-одиночкой с двумя детьми, — говорит женщина. — Банки в ипотеке отказывали, поэтому пришлось оформлять на маму. Прописка у меня тоже в квартире родителей. Получилось, что в этой квартире никто прописан не был. Теперь у нас нет никакого понимания, что будет дальше. Всем вместе нам некуда приткнуться. Да, можно снимать квартиру, но это большие деньги, особенно, учитывая, что нам ещё за эту ипотеку платить.



Ирина обращалась в банк по поводу взносов за ипотеку, но там потребовали справку о состоянии дома.

