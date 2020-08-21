21 августа пятница
СЕЙЧАС +14°С
usd 74.10
eur 87.73
Тема дняВзрыв в жилом доме в Ярославле: погиб человек

Все новости

Все новости

Под завалами ищут женщину и ребёнка. Фоторепортаж с места взрыва дома в Ярославле

О том, что происходит сейчас на месте ЧП

4 235
10Обсудить

Поделиться

После взрыв&nbsp;десятиэтажного&nbsp;дома обрушились этажи с шестого по первый

После взрыв десятиэтажного дома обрушились этажи с шестого по первый

В 19:17 в Ярославле прогремел взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Батова, 5, корпус 2. Спасатели прибыли на место после 19:30 — здесь полыхало пламя на третьем и четвёртом этажах. Обрушились перекрытия с шестого по первый этажи, вылетели окна и стёкла у соседних зданий.

Взрыв случился на четвёртом этаже здания.

— В результате произошедшего погибла женщина, ещё четверо человек доставлены в больницу. Число пострадавших будет уточняться, — сообщили в правительстве Ярославской области.

Из дома эвакуировали всех оставшихся жильцов — это 160 человек, часть людей вытаскивали через окна на подъёмнике. Люди продолжают оставаться у дома, под завалами ещё ищут пострадавших.

Публикуем фоторепортаж с места ЧП о том, как всё произошло и что происходит сейчас.

После взрыва огонь полыхал на четвёртом этаже

После взрыва огонь полыхал на четвёртом этаже

Окна отбросило на десятки метров от дома

Окна отбросило на десятки метров от дома

До приезда спасателей полыхало сильно

До приезда спасателей полыхало сильно

После 19:30 прибыли машины пожарных

После 19:30 прибыли машины пожарных

Пожар потушили, завалы продолжают разгребать

Пожар потушили, завалы продолжают разгребать

Взрыв произошел во втором подъезде

Взрыв произошел во втором подъезде

Оконные рамы висят на волоске

Оконные рамы висят на волоске

Спасатели продолжают искать пострадавших под завалами

Спасатели продолжают искать пострадавших под завалами

Спасатели работают уже четвёртый час

Спасатели работают уже четвёртый час

Из здания вынесли кота из квартиры № 69. Он будет находиться у Артура (8 999 785-56-24)

Из здания вынесли кота из квартиры № 69. Он будет находиться у Артура (8 999 785-56-24)

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Ярославльвзрыв газавзрыв дома
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!