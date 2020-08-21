Под завалами ищут женщину и ребёнка. Фоторепортаж с места взрыва дома в Ярославле

В 19:17 в Ярославле прогремел взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Батова, 5, корпус 2. Спасатели прибыли на место после 19:30 — здесь полыхало пламя на третьем и четвёртом этажах. Обрушились перекрытия с шестого по первый этажи, вылетели окна и стёкла у соседних зданий.
Взрыв случился на четвёртом этаже здания.
— В результате произошедшего погибла женщина, ещё четверо человек доставлены в больницу. Число пострадавших будет уточняться, — сообщили в правительстве Ярославской области.
Из дома эвакуировали всех оставшихся жильцов — это 160 человек, часть людей вытаскивали через окна на подъёмнике. Люди продолжают оставаться у дома, под завалами ещё ищут пострадавших.
Публикуем фоторепортаж с места ЧП о том, как всё произошло и что происходит сейчас.
Мы ведём онлайн-трансляцию с места взрыва.